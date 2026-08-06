Σήμερα το κρίσιμο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου για τη βιομηχανία

Συνεδριάζει στις 11.00 η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία.

Κρίσιμα θέματα για την ελληνική βιομηχανία αναμένεται να συζητηθούν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς στις 11.00 συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση των διαδικασιών στο insider.gr, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος αναμένεται να παρουσιάσει στο Μέγαρο Μαξίμου μια δέσμη μεταρρυθμίσεων για τη βιομηχανία.

Στόχος είναι να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο για τη βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία υψηλότερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με ειδική μελέτη του ΙΟΒΕ που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΒ και η οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο, η παραγωγικότητα της εργασίας παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα και δη στα επίπεδα του 2000. Εξακολουθεί, δε, να παρουσιάζει σημαντική απόκλιση έναντι του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Σήμερα, η παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% της ΕΕ, ενώ ανά ώρα, η παραγωγικότητα στη χώρα μας είναι στο 43% της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ και τον ΣΕΒ, το δομικό πρόβλημα παραγωγικότητας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα απαιτεί πολύπλευρες και ταυτόχρονες παρεμβάσεις, όπως η αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων με στόχο την περαιτέρω σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και μείωση της ρυθμιστικής επιβάρυνσης, η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και επιπλέον επενδυτικά κίνητρα και στοχευμένες πολιτικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας.