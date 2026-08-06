Μeteo: Οι έξι πιο επικίνδυνες εβδομάδες του έτους για δασικές πυρκαγιές

Ποια είναι η χειρότερη περίοδος για το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας;

Ποια είναι η χειρότερη περίοδος για το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας; Η ανάλυση από το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι και σήμερα αναδεικνύει ότι η περίοδος των έξι εβδομάδων, από το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου μέχρι και το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είναι αυτή στην οποία έχουν σημειωθεί οι 23 μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές.

Η ξήρανση της καύσιμης ύλης, οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής αλλά και οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργούν τις κατάλληλες πυρομετεωρολογικές συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.

Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις εκτός της περιόδου των έξι εβδομάδων, όπως για παράδειγμα η μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα στα τέλη Ιουνίου του 2007, η μεγάλη δασική πυρκαγιά στον Σχίνο Κορινθίας στα μέσα Μαΐου του 2021 και η μεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024. Το meteo.gr υπογραμμίζει ότι, λόγω της γρήγορης επιδείνωσης των μετεωρολογικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, είναι αρκετά πιθανό να εμφανίζονται συχνότερα δασικές πυρκαγιές τόσο νωρίς αλλά και αργά μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Σημειώνεται ότι για την ανάλυση έχουν επιλεγεί οι πυρκαγιές που έχουν κάψει περισσότερα από 40.000 στρέμματα, με την προσθήκη της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ