Από τις 28/8 η ψηφιακή ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη μέσω της ΕΑΕ 2026

Από τις 28 Αυγούστου 2026 θα μπορούν οι παραγωγοί να ενεργοποιούν ψηφιακά τη διαδικασία χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη, αξιοποιώντας τα στοιχεία της οριστικοποιημένης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Από τις 28 Αυγούστου 2026 θα μπορούν οι παραγωγοί να ενεργοποιούν ψηφιακά τη διαδικασία χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη, αξιοποιώντας τα στοιχεία της οριστικοποιημένης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ).

Η νέα δυνατότητα προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή της ΕΑΕ 2026 και συνδέει απευθείας την αίτηση του παραγωγού με το τραπεζικό χρηματοδοτικό προϊόν.

Μετά την οριστικοποίηση της ΕΑΕ, ο δικαιούχος θα μπορεί, εφόσον το επιλέξει, να δημιουργεί ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR. Το αρχείο θα περιλαμβάνει το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμό του, τον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό IBAN, καθώς και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Με τα συγκεκριμένα στοιχεία θα ξεκινά η διαδικασία χρηματοδότησης από το συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμισή τους από τον παραγωγό.

Παράλληλα, από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ θα ενημερώνεται ότι έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη, ο δηλωμένος IBAN δεν θα μπορεί να μεταβληθεί μέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού.

Μετά την αποπληρωμή της χρηματοδότησης, η τράπεζα θα υποχρεούται να ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΑΑΔΕ μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες, ώστε να αρθεί ο περιορισμός αλλαγής του τραπεζικού λογαριασμού.

Τέλος, για τις συμβάσεις χρηματοδότησης μέσω της Κάρτας Αγρότη που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάσουν τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ έως τις 14 Αυγούστου 2026, μέσω της εφαρμογής Agrocarta.