Scope Ratings: Ισχυρή κερδοφορία και το 2026 για τις ελληνικές τράπεζες

Ο οίκος εκτιμά ότι οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν υψηλότερη ετήσια κερδοφορία το 2026, με βασικούς μοχλούς τη συνεχιζόμενη αύξηση των χορηγήσεων, τα ανθεκτικά καθαρά επιτοκιακά περιθώρια και την ισχυρή ανάπτυξη των προμηθειών.

Η Scope Ratings εκτιμά ότι οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν υψηλότερη ετήσια κερδοφορία το 2026, με βασικούς μοχλούς τη συνεχιζόμενη αύξηση των χορηγήσεων, τα ανθεκτικά καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, την ισχυρή ανάπτυξη των προμηθειών και το συγκρατημένο κόστος κινδύνου.

Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο οίκος αναθεωρεί ανοδικά κατά 10 μονάδες βάσης τις προβλέψεις του για τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια σε σχέση με τον Μάρτιο, εκτιμώντας ότι τα υψηλότερα επιτόκια Euribor θα αντισταθμίσουν τη συμπίεση των περιθωρίων στα νέα δάνεια. Παράλληλα, προβλέπει ταχύτερη αύξηση των εσόδων από προμήθειες, χάρη στις πωλήσεις επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και στην ανάπτυξη του transaction banking.

Ταυτόχρονα όμως, η Scope αναμένει ότι το κόστος κινδύνου θα διαμορφωθεί πάνω από τις 50 μονάδες βάσης για το σύνολο του έτους, καθώς οι τράπεζες υιοθετούν πιο συντηρητική πολιτική προβλέψεων λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και του λιγότερο προβλέψιμου μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Ήδη, όπως σημειώνει ο οίκος, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αυξήσει την εκτίμησή της για το κόστος κινδύνου στις περίπου 60 μονάδες βάσης, από 50 μονάδες προηγουμένως, ενσωματώνοντας και την εφάπαξ επίπτωση από τον νόμο Κατσέλη.

Ζήτηση για νέα δάνεια και στροφή στις προμήθειες

Ο οίκος επισημαίνει ότι οι ισχυρές συνθήκες στην ελληνική οικονομία εξακολουθούν να στηρίζουν την ποιότητα του ενεργητικού και τη ζήτηση για πιστώσεις. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις παραμένουν ισχυρές, ο τουρισμός οδεύει προς ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ, ενώ η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) οδηγεί τις δημόσιες επενδύσεις σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η εταιρική τραπεζική εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που επικαλείται η Scope, τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2026, με τη ζήτηση να επικεντρώνεται σε έργα υποδομών, ενεργειακής μετάβασης, τουρισμού και ναυτιλίας.

Η Scope διαπιστώνει επίσης ότι οι τράπεζες επιταχύνουν τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων τους πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρει την ενσωμάτωση της AXIA από την Alpha Bank στο επενδυτικό και wholesale banking, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση της συνεργασίας με τη UniCredit, τη νέα συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την Allianz στον τομέα του bancassurance και τη συνεργασία με τη Dromeus Capital στον χώρο του real estate, καθώς και τις επενδύσεις της Πειραιώς και της Eurobank στις ασφαλιστικές εταιρείες Εθνική Ασφαλιστική και Eurolife αντίστοιχα.

Ο οίκος εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από προμήθειες θα αντιστοιχούν περίπου στο 25% των βασικών λειτουργικών εσόδων το 2026, έναντι 23% το 2025. Παρά την πρόοδο αυτή, επισημαίνει ότι το ποσοστό εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης.

Ποιότητα ενεργητικού και κεφαλαιακή επάρκεια

Η Scope χαρακτηρίζει την ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών ιδιαίτερα ανθεκτική. Τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν σε μεγάλο βαθμό εκκαθαριστεί μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων, με εξαίρεση ορισμένα στεγαστικά δάνεια. Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) συνέχισαν να υποχωρούν στο β’ τρίμηνο, κυμαινόμενοι μεταξύ 2,2% και 3,6%, ενώ υποστηρίζονται από υψηλά επίπεδα προβλέψεων.

Στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας, ο οίκος σημειώνει ότι η δημιουργία κεφαλαίων επιβραδύνεται, καθώς η υψηλή κερδοφορία συνοδεύεται από ισχυρή αύξηση των δανείων και των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβαρύνεται και από εξαγορές. Μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Πειραιώς εμφανίζει κεφαλαιακό «μαξιλάρι» περίπου 2,6%, ενώ οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες διαθέτουν πιο άνετα περιθώρια, με αποθέματα πάνω από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, μεταξύ 4,2% και 6,6%.

Θετική εξέλιξη θεωρεί επίσης τη συνεχιζόμενη μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs), οι οποίες αντιστοιχούν σήμερα κατά μέσο όρο στο 40% των κεφαλαίων CET1 των τεσσάρων τραπεζών. Η Scope εκτιμά ότι έως το 2030 το ποσοστό αυτό θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 20% και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Πιθανοί κίνδυνοι

Παρά τη θετική εικόνα, οι αναλυτές της Scope επισημαίνουν ότι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στην εταιρική τραπεζική απαιτεί προσοχή, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο επιθετικές πρακτικές χορηγήσεων και σε μεγαλύτερη συγκέντρωση κινδύνου.

Σημαντικό μέρος της σημερινής ζήτησης για δάνεια συνδέεται με επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που αυξάνει την έκθεση των τραπεζών σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Όπως υπενθυμίζει ο οίκος, το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι συνολικές εκθέσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προς μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 122% των κεφαλαίων Tier 1. Ενδείξεις αυτής της συγκέντρωσης καταγράφηκαν και στο β' τρίμηνο, όταν ένας περιορισμένος αριθμός μεγάλων εταιρικών συναλλαγών συνέβαλε κατά ένα σημαντικό μέρος στην αύξηση των καταθέσεων πελατών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 4,8% σε τριμηνιαία βάση στο σύνολο των τεσσάρων τραπεζών.