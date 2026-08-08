Τράπεζες: Στα 55,5 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός από τα δάνεια του ν. Κατσέλη

Κατά 55,5 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τα νούμερα του δευτέρου τριμήνου σωρευτικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ενεργές ρυθμίσεις δανείων που έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη.

Κατά 55,5 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τα νούμερα του δευτέρου τριμήνου σωρευτικά οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ενεργές ρυθμίσεις δανείων που έχουν υπαχθεί στον ν. Κατσέλη.

Όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια κατόπιν κυβερνητικών παρεμβάσεων (π.χ. προμήθειες, φορέας ακινήτων, πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», δάνεια σε ελβετικό φράγκο) οι τράπεζες «ροκάνισαν» ένα τμήμα της φετινής υπεραπόδοσης εγγράφοντας ένα πρόσθετο κόστος λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της νέας ρύθμισης, η οποία προβλέπει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και μόνο για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής.

Αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των μελλοντικών ανακτήσιμων ταμειακών ροών από τα επηρεαζόμενα δάνεια, λόγω των χαμηλότερων τόκων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, της συντόμευσης της διάρκειας αποπληρωμής. Παράλληλα, για τιτλοποιημένες απαιτήσεις προβλέπεται η απόδοση στις εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων τυχόν υπερεισπραχθέντων ποσών.

Για ρυθμίσεις που έχουν ήδη περατωθεί (ολοκλήρωση αποπληρωμής δανείου) ή έχουν εκπέσει (δεν τηρήθηκε η ρύθμιση) δεν προβλέπεται αναδρομική αναζήτηση ποσών. Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής αμφισβήτησης, με πληροφορίες να μην αποκλείουν προσφυγές οφειλετών στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση είχε η Εθνική, λόγω και του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου στεγαστικών, αναγνωρίζοντας πρόβλεψη 25 εκατ. ευρώ στις προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις και λοιπές προβλέψεις. Η Πειραιώς επιβαρύνθηκε κατά 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 9 εκατ. ευρώ αναγνωρίστηκαν ως ζημία αποαναγνώρισης (derecognition loss) και 6 εκατ. ευρώ ως πρόσθετες αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες.

Η Alpha αναγνώρισε επιβάρυνση 13 εκατ. ευρώ στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, ενώ η Eurobank κατέγραψε ζημία περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά τόσο modification loss σε δάνεια που παραμένουν στον ισολογισμό της όσο και εκτιμώμενες υποχρεώσεις προς SPVs για τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια.

Τα υπερβάλλοντα ποσά τόκων που έχουν εισπράξει οι τράπεζες κατά την περίοδο πριν από τη μεταβίβαση των δανείων στον «Ηρακλή», θα αποδωθούν στο σχήμα κρατικών εγγυήσεων για κάλυψη της προκύπτουσας υποχρέωσης. Από πλευράς του, το Υπουργείο Οικονομικών εισπράττει ποσά από τους ωφελούμενους πιστωτές του «Ηρακλή» (τράπεζες και servicers) παρέχοντας κρατική εγγύηση, η οποία λειτουργεί ως «ασφάλιστρο» και άρα έχει κόστος. Η DG Comp υποχρέωσε την Ελλάδα να επιβάλλει χρέωση στους πιστωτές για λόγους μη αλλοίωσης ανταγωνισμού και παράνομης κρατικής ενίσχυσης.

Ως εκ τούτου, οι πιστωτές υποχρεούνται να πληρώνουν προς το κράτος ένα ποσό που θα πλήρωναν στην αγορά (π.χ. σε μια ασφαλιστική εταιρεία) για τον κίνδυνο που τους κάλυψε με την εγγύηση αποπληρωμής του ομολόγου. Αυτά τα κεφάλαια θα αξιοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών, για να καλύψει την υποχρέωση που προκύπτει από την απόφαση του Αρείου Πάγου.