ΟΣΔΕ: Ευρωπαϊκή έγκριση, εγχώριο στρες τεστ

Βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και το ΟΣΔΕ 2026 έχει, τυπικά, ανοίξει. Από την Τρίτη 4 Αυγούστου η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης γίνεται μέσω της νέας πλατφόρμας myAGRO της ΑΑΔΕ, στην πλέον καθυστερημένη εκκίνηση των τελευταίων ετών.

Βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Αυγούστου και το ΟΣΔΕ 2026 έχει, τυπικά, ανοίξει. Από την Τρίτη 4 Αυγούστου η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης γίνεται μέσω της νέας πλατφόρμας myAGRO της ΑΑΔΕ, στην πλέον καθυστερημένη εκκίνηση των τελευταίων ετών.

Το να ανοίξει όμως μια πλατφόρμα και το να λειτουργεί πλήρως μια πλατφόρμα είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και ακριβώς αυτή η διαφορά ορίζει το φετινό ΟΣΔΕ.

Η εικόνα που καταγράφεται αυτές τις ημέρες, ακόμη και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, είναι μιας εφαρμογής που υπολειτουργεί και παραμένει σε φάση ανάπτυξης. Δεν πρόκειται για αυθαίρετη εκτίμηση. Ο ίδιος ο διοικητής της ΑΑΔΕ παραδέχθηκε δημόσια ότι η εφαρμογή ανήκει στο κράτος και ότι θα υπάρξουν διορθώσεις, καθώς προχωρά η δουλειά των καταχωρητών και εντοπίζονται σφάλματα. Με άλλα λόγια, το σύστημα δοκιμάζεται ζωντανά, πάνω στις πραγματικές δηλώσεις, από τους ίδιους τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν.

Την εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνουν και όσοι εργάζονται καθημερινά στις δηλώσεις. Αναγνωρίζουν ότι έχουν γίνει βήματα ώστε η εφαρμογή να λειτουργήσει, επισημαίνουν όμως ότι απαιτούνται περαιτέρω διορθώσεις. Το ζητούμενο, πέρα από την ίδια την εφαρμογή, είναι ένα λειτουργικό σύστημα αποσφαλμάτωσης, ένα περιβάλλον δοκιμών που θα εντοπίζει τα λάθη πριν αυτά φτάσουν στον τελικό χρήστη, ώστε να μη χρειάζεται η πλατφόρμα να ανοίγει ξανά και ξανά για επιμέρους διορθώσεις. Το πόσο υπαρκτή είναι αυτή η ανάγκη φαίνεται από το ότι, παράλληλα με το ΟΣΔΕ 2026, ανοίγει εκ νέου και η πλατφόρμα διορθώσεων του ΟΣΔΕ 2025, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη για κάποιες μέρες για την τακτοποίηση περσινών εκκρεμοτήτων.

Το πραγματικό στοίχημα είναι μετά τις 15 Αυγούστου

Το ουσιαστικό τεστ της νέας πλατφόρμας δεν θα δοθεί τώρα, μέσα στην άπνοια του πρώτου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου. Θα δοθεί αργότερα, όταν το σύστημα κληθεί να σηκώσει πραγματικό φόρτο. Οι εκτιμήσεις από τον χώρο των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων τοποθετούν τη μετάβαση της πλατφόρμας σε πλήρως παραγωγική λειτουργία μετά τις 15 Αυγούστου. Είναι μια ρεαλιστική τοποθέτηση, γιατί το αληθινό στρες τεστ ξεκινά όταν, μετά τον Δεκαπενταύγουστο, θα επιστρέψει το προσωπικό των ΚΥΔ από τις άδειες και οι παραγωγοί από τις διακοπές τους. Τότε θα κριθεί αν η εφαρμογή αντέχει τη συγκέντρωση χιλιάδων ταυτόχρονων δηλώσεων ή αν η αποσφαλμάτωση θα συνεχιστεί εν μέσω πληρωμών.

Για να είμαστε δίκαιοι, η πίεση του χρόνου δεν προέκυψε από αμέλεια. Είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης θεσμικής εκκρεμότητας που έκλεισε μόλις πρόσφατα. Ο ελληνικός Οργανισμός Πληρωμών, ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ που λειτουργεί πλέον ως Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ, βρισκόταν επί δεκαοκτώ μήνες σε καθεστώς αναστολής διαπίστευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέφερε τη διαπίστευση έπειτα από επιτόπιο έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας τον Ιούνιο του 2026, αξιολογώντας θετικά τις μεταρρυθμίσεις της περιόδου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι ενισχύσεις που στο διάστημα της αναστολής καταβάλλονταν με εθνικούς πόρους μπορούν και πάλι να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια οικονομικά.

Η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ είναι ακριβώς το προϊόν αυτής της μεταρρύθμισης. Χτίστηκε για να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του συστήματος, με νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και ενισχυμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μένει όλα τα παραπάνω να τα δούμε και στην πράξη να λειτουργούν. Ήταν, επομένως, μια αναγκαία επένδυση στη διαφάνεια. Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στην κατεύθυνση, αλλά στο χρονοδιάγραμμα.

Η εκκίνηση μιας πλατφόρμας η οποία δεν είναι στον 100% έτοιμή και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο, με το ουσιαστικό τεστ μετατεθειμένο μετά τις γιορτές του δεκαπενταύγουστου, μετατοπίζει το κόστος της μη πλήρους λειτουργικότητας στους καταχωρητές και, τελικά, στους παραγωγούς.

Η πίεση εντείνεται από το ίδιο το ημερολόγιο των πληρωμών, καθώς όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τα μέσα Σεπτεμβρίου θα λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης (75%) στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιποι θα περιμένουν την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης στα τέλη ή και μετά τις 30 Νοεμβρίου. Η αποσφαλμάτωση πάνω στο ζωντανό σύστημα δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι χρόνος και χρήμα για δεκάδες χιλιάδες εκμεταλλεύσεις.

Η αξιοπιστία της μεταρρύθμισης δεν θα κριθεί από την ανακοίνωση ενός νέου συστήματος ούτε από την επιστροφή της διαπίστευσης, όσο σημαντική και αν είναι αυτή. Θα κριθεί από ένα πιο πεζό ερώτημα, το αν η πλατφόρμα, μετά τον Δεκαπενταύγουστο, θα σταθεί στο ύψος του πραγματικού φόρτου χωρίς οι διορθώσεις να μετατραπούν σε μόνιμη κατάσταση. Ένα διαφανές σύστημα αγροτικών πληρωμών αξίζει τον κόπο και ελπίζουμε όλοι αυτή η μεταρρύθμιση να πιάσει τόπο προς το συμφέρον όλων και κυρίως των ίδιων των γεωργών και κτηνοτρόφων μας.

