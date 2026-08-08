Τα ανοιχτά μέτωπα για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας

Σημαντικές εκκρεμότητες που θα ενισχύουν την ελληνική παραγωγική βιομηχανία μπαίνουν σε πρώτο πλάνο κατά τις επόμενες συνεδριάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.

Σημαντικές εκκρεμότητες που θα ενισχύουν την ελληνική παραγωγική βιομηχανία μπαίνουν σε πρώτο πλάνο κατά τις επόμενες συνεδριάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας όπως αποφασίστηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί και οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν μείνει στα χαρτιά, με βασικό στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας. Ακόμη το βάρος πέφτει στο να ξεπεραστούν χρόνια θεσμικά εμπόδια όπως το χωροταξικό και οι αδειοδοτήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάδοχη κατάσταση μετά από την κατάργηση του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης, το οποίο υπέβαλλαν μέχρι τώρα εγγράφως οι βιομηχανίες της χώρας δίνοντας στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή αλλά και για την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων. Το Δελτίο καταργήθηκε με νόμο αλλά μένει να καθοριστεί επακριβώς ο «διάδοχος» του, το ψηφιακό «Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας». Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε η συγκρότηση ομάδας υλοποίησης που θα καθορίσει τα αναγκαία πεδία δεδομένων, τις προδιαγραφές και τις διαλειτουργικότητες του νέου Δελτίου.

Εκκρεμείς παρεμβάσεις απλοποίησης

Στον άμεσο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και μια σειρά εκκρεμών παρεμβάσεων απλοποίησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αρχή «μόνον άπαξ», δηλαδή η αρχή που θα καθορίζει πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παραδίδουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κράτος μόνο μια φορά και στη συνέχεια να αξιοποιούνται όποτε χρειάζεται από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Άλλη μια προτεραιότητα έχει να κάνει με την απλοποίηση της διαδικασίας κλεισίματος μιας επιχείρησης αλλά και η δημιουργία του Ενιαίου Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή σε συνέχεια της σύστασης της σχετικής Ανεξάρτητης Αρχής.

Και για τις τρεις αυτές εκκρεμείς παρεμβάσεις ορίστηκαν ειδικές επιτροπές που θα συντονίσουν όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς.

Το χωροταξικό για τη Βιομηχανία

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, που η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ακόμη δρομολογείται η επίλυση τεσσάρων ζητημάτων που αποτελούν πάγια αιτήματα των βιομηχανικών φορέων εδώ και χρόνια, επειδή επηρεάζουν άμεσα τη δυνατότητα επέκτασης ή εγκατάστασης μονάδων. Ο λόγος για την επέκταση παραγωγικών μονάδων σε όμορα ακίνητα, τους περιορισμούς που προκύπτουν από την Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, τη λειτουργική συνένωση γηπέδων και την πρόσβαση των εγκαταστάσεων στο οδικό δίκτυο. Για κάθε ένα συγκροτείται ειδική ομάδα εργασίας που θα πρέπει να καθορίσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις και εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους.

Στις θεσμικές εκκρεμότητες μπαίνει και το πλαίσιο για τους βιομηχανικούς λιμένες. Ειδική ομάδα υλοποίησης θα επεξεργαστεί τον ορισμό φορέα, τους κανόνες χωροθέτησης και ενιαία αδειοδοτική διαδρομή. Έως την επόμενη συνεδρίαση το παραδοτέο περιορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Νέο πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναμορφώσει συνολικά το πλαίσιο ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων, με αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση των φορέων διαχείρισης, στις χωρικές ρυθμίσεις, στις διαδικασίες αδειοδότησης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στο τραπέζι βρίσκονται νέα φορολογικά κίνητρα, υπερεκπτώσεις συγκεκριμένων δαπανών, ενίσχυση των κοινών υποδομών και επιτάχυνση των εγκρίσεων για νέα πάρκα.

Ένα σημαντικό στοιχεία είναι η πριμοδότηση επενδύσεων που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα προβλέπεται να γενικευθεί οριζόντια σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή αναλαμβάνει τις θεσμικές αλλαγές, με παραδοτέο εντός τριμήνου την πρώτη κατάταξη των θεμάτων που απαιτούν νομοθετική παρέμβαση.