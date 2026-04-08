Είσοδος της adesso στην ελληνική αγορά μέσω κοινοπραξίας με την OneDealer Holdings

Την είσοδό της στην ελληνική αγορά ανακοινώνει η adesso SE, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διεθνούς επέκτασης του Ομίλου. Σε συνεργασία με την OneDealer Holdings S.A., ιδρύεται η νέα θυγατρική adesso Greece S.A., με έδρα την Αθήνα, η οποία τίθεται σε λειτουργία από τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα εταιρεία θα λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα εμπορικής ανάπτυξης και υλοποίησης έργων (go-to-market & delivery), με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου adesso στην ελληνική αγορά.

Με περίπου 11.300 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης και κύκλο εργασιών 1,47 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2025, η adesso αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής στη Γερμανία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς με περισσότερα από 60 γραφεία σε Ευρώπη, περιοχή MENA και Ασία, επεκτείνοντας πλέον περαιτέρω την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Mark Lohweber, CEO της adesso SE, δήλωσε: «Με την Ελλάδα, εισερχόμαστε σε μια αγορά της Ευρώπης που βρίσκεται σε ταχεία ψηφιακή μετάβαση. Η κοινοπραξία μάς επιτρέπει να προσεγγίσουμε την αγορά με στοχευμένο και αποδοτικό τρόπο. Συνδυάζοντας τη βαθιά γνώση της αγοράς που διαθέτει η OneDealer Holdings με τη δική μας τεχνολογική εμπειρογνωσία και επεκτασιμότητα, ενισχύουμε τη θέση μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε μακροπρόθεσμη βάση».

Κοινοπραξία ως στρατηγικό μοντέλο εισόδου στην αγορά

Η κοινοπραξία adesso Greece S.A. θα λειτουργεί ως πλήρως ανεπτυγμένη τοπική θυγατρική, στην οποία ο Όμιλος adesso κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό 51%. Στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετείται ο Γεώργιος Πάκος, μέχρι πρότινος Business Line Lead External & Internal Security στην adesso SE.Η διοίκηση της εταιρείας θα απαρτίζεται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι και των δύο εταίρων, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εισόδου συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία της adesso σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, την επεκτασιμότητα και την ευρωπαϊκή της παρουσία, με την εδραιωμένη θέση και τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς που διαθέτει η OneDealer Holdings. Η τελευταία έχει ήδη ενεργή παρουσία στην Ελλάδα μέσω των εταιρειών Real Consulting S.A., Lighthouse S.A. και OneDealer S.A.

Η Ελλάδα ως αναπτυσσόμενος κόμβος ψηφιακού μετασχηματισμού

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα σημειώνει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ συνεχίζει να παρουσιάζει σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Εκτεταμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού βρίσκονται σε εξέλιξη σε τομείς όπως ο δημόσιος τομέας, η υγεία, η άμυνα και οι υποδομές ενέργειας, υποστηριζόμενα από εθνικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις της ΕΕ.

Η θυγατρική της adesso στην Αθήνα θα αναπτυχθεί σταδιακά. Αρχικά, το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της θα περιλαμβάνει ανάπτυξη και λειτουργία custom λογισμικού, λύσεις ServiceNow και εφαρμογές βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη

Μεσοπρόθεσμα, στόχος είναι η εισαγωγή του διευρυμένου χαρτοφυλακίου της adesso στην τοπική αγορά, καθώς και η υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων στο πλαίσιο του Global Delivery Model του Ομίλου.

Η εταιρεία θα απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Σε επόμενο στάδιο, σχεδιάζεται η επέκταση και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για ψηφιοποίηση και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ο Αναστάσιος Παπαργύρης, CEO της OneDealer Holdings S.A., δήλωσε:

«Η συνεργασία με την adesso αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα, που μας επιτρέπει να αναπτύξουμε από κοινού περαιτέρω την ελληνική αγορά. Συνδυάζοντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας στον τομέα τεχνολογίας και τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες στην υλοποίηση των έργων, δημιουργούμε μια ισχυρή βάση βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι η κοινοπραξία αυτή θα δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την ευρύτερη αγορά».

Ο Γεώργιος Πάκος, CEO της adesso Greece S.A., πρόσθεσε:

«Δημιουργούμε έναν οργανισμό υψηλών επιδόσεων στην Ελλάδα, ο οποίος θα υλοποιεί απαιτητικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε τοπικό επίπεδο, ως μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου της adesso. Η Ελλάδα συνδυάζει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με διεθνή προσανατολισμό, καθώς και αυξημένη ανάγκη για εκσυγχρονισμό – δύο στοιχεία που αποτελούν εξαιρετική βάση για την επιτυχημένη ανάπτυξη της αγοράς».