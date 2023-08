«Ο φόβος της αποτυχίας και η αγωνία να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να πετύχω, ήταν πραγματικά κινητήριες δυνάμεις για εμένα».

Η 42χρονη σήμερα Αν Μάχλουμ έκανε το πρώτο της μάθημα πιλάτες το 2013 και 7 μήνες αργότερα, έβαλε όλες τις οικονομίες της (περίπου 175.000 δολάρια) για να λανσάρει τη δική της επιχείρηση, τη Solidcore, η οποία αποδείχθηκε άκρως κερδοφόρα, μετά και την δημιουργία ολόκληρης αλυσίδας, με τριψήφιο αριθμό εγκαταστάσεων.

«Η προπόνηση ήταν αναζωογονητική, με μεταμόρφωσε πραγματικά» τονίζει η επιχειρηματίας, που διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια του Back On My Feet - ενός μη κερδοσκοπικού συλλόγου για άστεγους με έδρα τη Φιλαδέλφεια - χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, από όπου όμως αποκόμισε σημαντικά και χρήσιμα εφόδια που την βοήθησαν μετέπειτα στην καριέρα της.

«Ένιωθα ότι οι δεξιότητές μου γύρω από το branding με στόχο τη δημιουργία μιας βάσης πιστών ανθρώπων σε ένα εγχείρημα σε συνδυασμό με τις γνώσεις και τις συμβουλές μου για μια υγιή και σωστή φυσική κατάσταση, μου έδωσαν τα συστατικά για να φτιάξω τη συνταγή της επιτυχίας» υπογράμμισε μιλώντας στη στήλη Μake It του CNBC.

Έδωσε τα πάντα για να ξεκινήσει τη Solidcore, μια εταιρεία με έδρα την Ουάσιγκτον, με αντικείμενο τις πιλάτες, ενώ ακόμα κι αν τελικά αποτύγχανε, όπως το 81% των startups στον χώρο γυμναστικής και της ευεξίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, δεν θα το έβαζε κάτω και θα προσπαθούσε ξανά με ό,τι μέσα και δυνάμεις είχε στην κατοχή της για να πετύχει «ένα θαύμα».

Νωρίτερα φέτος, η Solidcore άνοιξε την 100η εγκατάστασή της. Η Μάχλουμ έχτισε γερή περιουσία, σχεδόν 88,5 εκατ. δολαρίων (81,5 εκατ. ευρώ), πουλώντας τις μετοχές της στην εταιρεία μέσα από δύο ειδικές επενδυτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της εξαγοράς της επιχείρησης τον Απρίλιο από την Kohlberg and Company.

Μάλιστα, η 42χρονη δεν επαναπαύεται καθόλου και συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο επιχειρείν, επενδύοντας 250.000 δολάρια για να ξεκινήσει ένα γυμναστήριο με έδρα τη Νέα Υόρκη που ονομάζεται Ambition, εκτιμώντας πως αυτό θα είναι το επόμενο «χρυσό» βήμα στην επιτυχημένη καριέρα της.

Αποκαλύπτει πως δεν πτοήθηκε στιγμή και από το πρώτο δευτερόλεπτο έκανε «all in», δηλαδή τα έδωσε όλα ώστε να δει τα όνειρά της να πραγματοποιούνται ακόμη, μένοντας βαθιά στοχοπροσηλωμένη, παρά το «χλιαρό» της ξεκίνημα που δεν στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. «Όταν έφυγα από το Back on My Feet, έβαλα κυριολεκτικά κάθε δολάριο που είχα στην άκρη για το στούντιο, κάτι που ήταν τρομακτικό. Είχα όμως την εμπειρία και το πλεονέκτημα να γνωρίζω πως οι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να έχουν τα πάντα ξεκάθαρα και προγραμματισμένα από την αρχή όταν ξεκινούν μια εταιρία, καθώς πολλά από τα αρχικά πλάνα, μεταβάλλονται στην πορεία και καλείσαι να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα» επισημαίνει.

Σύμφωνα με την ίδια, ένα από τα «κλειδιά» για την επιτυχία της είναι το γεγονός πως πολύς κόσμος δεν γνωρίζει τα πλεονεκτήματα από ένα μάθημα πιλάτες. «Σε κάθε προπόνηση που έχω, νιώθω ότι κάτι είναι απίστευτο, ήξερα ότι και άλλοι άνθρωποι θα αισθανθούν το ίδιο. Είχα κάποιες αμφιβολίες για τον εαυτό μου, αλλά αυτό ποτέ δεν συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να προσπαθείτε» εκτιμά.

«Ο φόβος της αποτυχίας και η αγωνία να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορούσα να πετύχω, ήταν πραγματικά κινητήριες δυνάμεις για εμένα. Λειτούργησαν χρήσιμα σαν προσωπικό στοίχημα. Δεν ξόδεψα ούτε ένα σεντ για μάρκετινγκ μέχρι που ανοίξαμε το 25ο στούντιό μας. Αντάμειβα τον εαυτό μου πολύ λίγα λεφτά και δώρα γιατί στόχος ήταν ο τζίρος από κάθε στούντιο να μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα νέο» σημειώνει.

Η πώληση της Solidcore ήταν ευχάριστη και μέρος του σχεδίου της από την αρχή. «Είμαι πολύ καλή στα πρώτα στάδια που απαιτούνται για την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Μόλις η εταιρία φτάσει σε ένα σημείο όπου πραγματικά λειτουργεί και πρέπει να προχωρήσει ακόμη πιο επιθετικά, υπάρχει λιγότερος κίνδυνος και ενθουσιασμός καθώς εδραιώνεται η θέση της στην αγορά, που σημαίνει λιγότερη δουλειά σε τομείς που είμαι πολύ καλή και δεν μου αρέσει αυτό. Θεωρώ πως η πώληση είχε το ιδανικό timing και δεν μπορούσε να μου "κάτσει" καλύτερα» αναφέρει καταληκτικά.