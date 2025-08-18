Ειδήσεις | Διεθνή

Φωτιά στον Τύρναβο - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα

Φωτιά στον Τύρναβο - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Η φωτιά καίει δύσβατη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αμύγδαλο, στον Δήμο Τυρνάβου Λάρισας.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, καθώς και ισχυρές εναέριες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά καίει δύσβατη περιοχή, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές.

