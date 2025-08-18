«Στάχτη» πάνω από 3.430.000 στρέμματα στην Ισπανία φέτος

Το 2022 ήταν μέχρι σήμερα η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης.

Περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανήκει στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus. Ο αριθμός αποτελεί ρεκόρ για την χώρα και αναθεωρείται συνεχώς προς τα επάνω.

Το 2022 ήταν μέχρι σήμερα η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης.

Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006 με 5.630.000 καμένης γης το 2017 σε πυρκαγιές κατά τις οποίες έχασαν την ζωή τους 119 άνθρωποι. Περί τα 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στην χώρα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως κύματα καύσωνα, επεισόδια ξηρασίας περισσότερο συχνά και έντονα ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

Ωστόσο, υπάρχουν και τοπικοί επιβαρυντικοί παράγοντες όπως η εγκατάλειψη της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη βλάστηση που δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τις γιγάντιες πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

