Τραμπ: Στο στόχαστρο η επιστολική ψήφος και τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους και ότι θα ηγηθεί «ενός κινήματος» που θα βάλει ως στόχο την επιστολική ψήφο και τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλη τη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους και ότι θα ηγηθεί «ενός κινήματος» που θα βάλει ως στόχο την επιστολική ψήφο και τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλη τη χώρα.

«Θα ηγηθώ ενός κινήματος για να απαλλαγούμε από τις ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ και επίσης, και επίσης, μια και μιλάμε γι' αυτά, από τα εξαιρετικά «Ανακριβή», Πολύ Ακριβά και Πολύ Αμφιλεγόμενα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δεν παρείχε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τους ισχυρισμούς του για εκτεταμένα προβλήματα με τα μηχανήματα ψηφοφορίας. Ο πρόεδρος έχει από καιρό κάνει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι η ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν χαρακτηρίσθηκε από νοθεία, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΘΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΛΕΒΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ, υπογράφοντας ένα ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ για να βοηθήσει στην ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το διάταγμα ή να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα το υπογράψει. Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε ότι η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου υπονομεύει την εμπιστοσύνη στις εκλογές.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έξυπνος άνθρωπος, είπε ότι δεν μπορείς να έχεις έντιμες εκλογές με επιστολική ψήφο. Και είπε ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να το χρησιμοποιεί τώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη, παρόλο που δεκάδες χώρες χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία.