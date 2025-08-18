Πώς να φτιάξετε μαρμελάδα από τις φλούδες του καρπουζιού

Η μαρμελάδα από φλούδες καρπουζιού είναι ένας πρωτότυπος και δημιουργικός τρόπος να αξιοποιήσετε τις φλούδες αυτού του αγαπημένου καλοκαιρινού φρούτου.

Η μαρμελάδα από φλούδες καρπουζιού είναι ένας πρωτότυπος και δημιουργικός τρόπος να αξιοποιήσετε τις φλούδες αυτού του αγαπημένου καλοκαιρινού φρούτου. Αν και δεν είναι πολύ συνηθισμένη, το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Η ιδέα προκύπτει από την επιθυμία να μειώσουμε τα απόβλητα.

Το καλοκαίρι, το καρπούζι είναι ένα από τα πιο δροσερά και ζουμερά φρούτα, αλλά συχνά πετάμε μεγάλο μέρος της φλούδας. Στην πραγματικότητα, όπως θα δούμε, και οι φλούδες του καρπουζιού μπορούν να γίνουν η βάση για μια ιδιαίτερη μαρμελάδα.

Υλικά

1,5 κιλό φλούδες καρπουζιού, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους

500 γρ. ζάχαρη

1 μήλο

1 λεμόνι (χυμός και ξύσμα)

1 πορτοκάλι (χυμός και ξύσμα)

1 ξυλάκι κανέλα

1 λοβό βανίλιας

1 ποτήρι νερό

