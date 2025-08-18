Η Google ποντάρει στο Bitcoin: Eπενδύει 3,2 δισ. δολ. στην ΤeraWulf, άλμα 11% της εταιρείας εξόρυξης

Η Google εισέρχεται για τα καλά στο παιχνίδι της εξόρυξης Bitcoin. Και όχι με ένα μικρό βήμα... αλλά με μια επένδυση 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην TeraWulf, μια αμερικανική εταιρεία που έχει ήδη καθιερωθεί στην εξόρυξη και το hosting υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC).

Η Google εισέρχεται για τα καλά στο Bitcoin. Και όχι με ένα μικρό βήμα... αλλά με μια συνολική επένδυση 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην TeraWulf, μια αμερικανική εταιρεία που έχει ήδη καθιερωθεί στην εξόρυξη και το hosting υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC).

Συγκεκριμένα, η Google αυξάνει το μερίδιό της στην TeraWulf, υποστηρίζοντας την επέκταση του data center της εταιρείας στη Νέα Υόρκη.

Η TeraWulf δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Google θα παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1,4 δισ. δολ. για την υποστήριξη της χρηματοδότησης χρέους που σχετίζεται με το έργο και σε αντάλλαγμα θα λάβει warrants για την αγορά 32,5 εκατομμυρίων μετοχών της TeraWulf. Αυτό θα αυξήσει την επένδυση της Google σε περίπου 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια και το συνολικό μερίδιό της στην TeraWulf σε περίπου 14% από περίπου 8% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.

Μετά την είδηση η μετοχή της TeraWulf ενισχύεται πάνω από 11% πριν το άνοιγμα της Wall Street.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η TeraWulf δήλωσε ότι εξασφάλισε δύο 10ετείς συμφωνίες με την Fluidstack και ότι η Google σχεδίαζε να υποστηρίξει 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από τις υποχρεώσεις μίσθωσης για να υποστηρίξει την κατασκευή και τη χρηματοδότηση χρέους που σχετίζεται με το έργο. Η TeraWulf δήλωσε ότι οι συμφωνίες της με την Fluidstack αντιπροσωπεύουν 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβατικά έσοδα, με δυνατότητα να φτάσουν τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια με παρατάσεις μίσθωσης