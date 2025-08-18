Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο - Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα

Ως «μεγάλη μέρα για τον Λευκό Οίκο» χαρακτηρίζει τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.