Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο - Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο - Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα
Ως «μεγάλη μέρα για τον Λευκό Οίκο» χαρακτηρίζει τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ως «μεγάλη μέρα για τον Λευκό Οίκο» χαρακτηρίζει τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσοι εργαζόμενοι «λείπουν» από τα σούπερ μάρκετ

Ο Πούτιν συμφώνησε σε εγγυήσεις ασφαλείας «τύπου ΝΑΤΟ» για την Ουκρανία

Τζόκερ: Δύο νικητές στην mega κλήρωση των 28,8 εκατ. ευρώ

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Ουκρανία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider