Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Attica Group: Διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή - Από 19/9 η πληρωμή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Attica Group: Διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή - Από 19/9 η πληρωμή
Η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη καταβολή του τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το επικαιροποιημένο Οικονομικό της Ημερολόγιο για το έτος 2025 ανακοίνωσε η Attica Group.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσεως 2024 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων της μητρικής εταιρίας.

Oι κρίσιμες ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:

  • Τρίτη 09/09/2025 - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
  • Παρασκευή 12/09/2025 - Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος μερίσματος
  • Δευτέρα 15/09/2025 - Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων μερίσματος (Record Date)
  • Παρασκευή 19/09/2025 - Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος

Η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη καταβολή του τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

UBS για Ουκρανία: Πιθανή η συνέχιση των εχθροπραξιών και μέσα στο 2026

Τόσο κοστίζει το γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι που έφτασε στην Καλαμάτα

Τζόκερ: Δύο νικητές στην mega κλήρωση των 28,8 εκατ. ευρώ

tags:
Attica Group
Μέρισμα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider