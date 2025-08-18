Attica Group: Διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή - Από 19/9 η πληρωμή

Η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη καταβολή του τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Το επικαιροποιημένο Οικονομικό της Ημερολόγιο για το έτος 2025 ανακοίνωσε η Attica Group.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσεως 2024 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων της μητρικής εταιρίας.

Oι κρίσιμες ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:

Τρίτη 09/09/2025 - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Παρασκευή 12/09/2025 - Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος μερίσματος

Δευτέρα 15/09/2025 - Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων μερίσματος (Record Date)

Παρασκευή 19/09/2025 - Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος

Η διανομή μερίσματος και οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη καταβολή του τελούν υπό την αίρεση έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.