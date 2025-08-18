ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών με το βλέμμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά το 9ήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε και τα αλλεπάλληλα υψηλά 15ετίας, κυριάρχησαν στη Λεωφόρο Αθηνών. Πτώση 1,6% για τον Γενικό Δείκτη, 2,4% για τις τράπεζες.

Η εικόνα στο ταμπλό αποτυπώνει περισσότερο ένα βραχυπρόθεσμο profittaking παρά μια ευρύτερη ενίσχυση της αποστροφής ανάληψης ρίσκου, στην έναρξη μιας εβδομάδας η οποία σε εγχώριο επίπεδο παραμένει «ήσυχη», αλλά φέρνει από το εξωτερικό καταλύτες που μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη τάση.

Το ενδιαφέρον παραμένει επικεντρωμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και, πιο συγκεκριμένα, στις εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό. Αναλυτές της ING σχολιάζουν ότι, παρά τα πρωτοσέλιδα του δυτικού Τύπου, οι αγορές εμφανίζονται πιο αισιόδοξες αφενός ως προς το αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα, αφετέρου ως προς την προοπτική ειρήνευσης, ειδικά αν πράγματι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να δεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα θυμίζουν το Άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε εξέλιξη, η οποία θα ξεκαθαρίζει το τοπίο, θα γίνει δεκτή με ικανοποίηση από τις αγορές, αναφέρει η ING.

Από την πλευρά τους οι αναλυτές της UBS σχολιάζουν ότι οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένουν πολύ μακριά η μία από την άλλη και οι εχθροπραξίες πιθανότατα θα συνεχιστούν και εντός του 2026, εκτιμώντας ωστόσο ότι μπαίνουμε σε μια χρονοβόρα διαδικασία διαπραγμάτευσης την οποία οι αγορές θα παρακολουθούν στενά.

Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης όσα θα συζητηθούν αυτή την εβδομάδα στο Jackson Hole, όπου την Παρασκευή θα μιλήσει ο διοικητής της Fed. Αυτό που περιμένουν να δουν αναλυτές και επενδυτές, είναι αν ο Πάουελ θα κάνει κάποια αναφορά στα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αλλά και στις επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό. Και όλα αυτά, εν όψει της συνεδρίασης της Fed στις 16-17 Σεπτεμβρίου, από την οποία όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι -το 61% των ερωτηθέντων σε έρευνα του Reuters- αναμένουν μείωση των αμερικανικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στο ταμπλό του ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.092,32 μονάδες με απώλειες 1,59%, ενώ σε μεγαλύτερο ποσοστό 2,38% υποχώρησε ο δείκτης των τραπεζών, ολοκληρώνοντας στις 2.295,49 μονάδες. Από τη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε και πάλι η μετοχή της Attica Bank, με φόντο το κυοφορούμενο deal στην Μάλτα, η οποία ενισχύθηκε 8,30% στα 1,51 ευρώ, με μεγάλο όγκο 4,41 εκατ. τεμαχίων.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 239,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 41,02 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών, ενώ στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,6, με 34 μετοχές να ολοκληρώνουν ενισχυμένες, 88 να υποχωρούν και 32 να κλείνουν αμετάβλητες.

Στο «κόκκινο» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap μόλις 4 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος. Ξεχώρισε η Aktor ενισχυμένη 2,52% στα 7,33 ευρώ, όπως και η άνοδος 2,10% της Optima στα 8,27 ευρώ, ενώ ενισχυμένες σε ποσοστό 0,49% και 0,44% ακολούθησαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC και ΟΤΕ αντίστοιχα.

Χωρίς μεταβολή στα 14,50 ευρώ έκλεισε ο τίτλος της Aegean, όπως και ο τίτλος του ΔΑΑ στα 10,75 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, Τιτάν και Alpha Bank σημείωσαν απώλειες 4,20% και 3,19% αντίστοιχα, στο -3,01% έκλεισε η Eurobank, και ακολούθησε η ΕΤΕ με απώλειες 2,84% στα 13,00 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,91%), Metlen (-1,91%), Τρ. Πειραιώς (-1,52%), ΔΕΗ (-1,29%), ΟΠΑΠ (-1,16%), Jumbo (-1,12%), Cenergy (-0,54%) και Lamda Development (-0,30%).