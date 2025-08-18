Bank of America: Η εξαγορά της ΕΧΑΕ θα ενισχύσει τα μεγέθη της Euronext

Σύμφωνα με τη BofA, η ένταξη της ΕΧΑΕ στον όμιλο θα προσθέσει περίπου 4% στα κέρδη της Euronext και 1% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) το 2026.

Η εξαγορά της ΕΧΑΕ ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της Euronext να ενοποιήσει τα περιφερειακά χρηματιστήρια στην Ευρώπη και να προωθήσει την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, ενώ θα επιτρέψει στον ευρωπαϊκό όμιλο να ενισχύσει τη δραστηριότητά του σε υπηρεσίες θεματοφυλακής, αναφέρει σε ανάλυσή της η Bank of America.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου της Euronext, η BofA διατηρεί σύσταση buy για τη μετοχή της Euronext και τιμή-στόχο στα 165 ευρώ, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που υλοποιηθεί η εξαγορά της ΕΧΑΕ υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Οι αναλυτές του οίκου εκτιμούν μάλιστα το όφελος που θα προκύψει από συνέργειες θα είναι πιθανότατα υψηλότερο από τα 12 εκατ. ευρώ που αναμένει η διοίκηση της Euronext έως το 2028, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του ομίλου στο παρελθόν.

Η BofA υπολογίζει ότι τα κεφάλαια που θα κινητοποιήσει η Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ θα έχουν απόδοση περίπου 9% το 2027. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η στρατηγική της Euronext «επιτρέπει» επενδύσεις των οποίων το ROCE (Return on Capital Employed) υπερβαίνει το Σταθμισμένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC). Και στην περίπτωση της Euronext, η BofA υπολογίζει το WACC σε 8%. Με άλλα λόγια, η εξαγορά της ΕΧΑΕ αναμένεται να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της Euronext, αφού αναμένεται ότι θα αποδώσει περισσότερα από το κόστος χρηματοδότησής της.