Σε αρνητικό έδαφος η Wall Street - Στο επίκεντρο η Fed και οι συνομιλίες για το ουκρανικό

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην ετήσια σύνοδο της Fed στο Jackson Hole. Αποκορύφωμα θα αποτελέσει η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ την Παρασκευή.

Τελευταία ενημέρωση 19:43

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες της Wall Street στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο στην ετήσια σύνοδο της Fed στο Jackson Hole, κατά την οποία θα αναζητήσουν ενδείξεις για πιθανές μειώσεις επιτοκίων, ενώ αποκορύφωμα θα αποτελέσει η ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, το επενδυτικό κοινό αναμένει μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων τις επόμενες ημέρες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι, στις σημερινές συνομιλίες, εκτός από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον θα βρεθούν σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επιπλέον, σύμφωνα με το ABC News, που επικαλείται πηγή με γνώση του προγράμματος, στη συνάντηση θα παραστεί και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,07% στις 44.916 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει πτώση 0,12% στις 6.441 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,21% στις 21.578 μονάδες.

Την Παρασκευή οι βασικοί δείκτες κατάφεραν να διατηρήσουν ισχυρά κέρδη στην εβδομάδα, παρά τις ημερήσιες απώλειες που σημείωσαν. Ο Dow Jones υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 1,74%. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν κέρδη 0,94% και 0,81% αντίστοιχα.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Google εισέρχεται για τα καλά στο Bitcoin με μια συνολική επένδυση 3,2 δισ. δολαρίων στην TeraWulf, μια αμερικανική εταιρεία που έχει ήδη καθιερωθεί στην εξόρυξη και το hosting υπολογιστών υψηλής απόδοσης (HPC). Συγκεκριμένα, η Google αυξάνει το μερίδιό της στην TeraWulf, υποστηρίζοντας την επέκταση του data center της εταιρείας στη Νέα Υόρκη.

Η TeraWulf δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Google θα παράσχει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 1,4 δισ. δολ. για την υποστήριξη της χρηματοδότησης χρέους που σχετίζεται με το έργο και σε αντάλλαγμα θα λάβει warrants για την αγορά 32,5 εκατ. μετοχών της TeraWulf. Αυτό θα αυξήσει την επένδυση της Google σε περίπου 3,2 δισ. δολάρια και το συνολικό μερίδιό της στην TeraWulf σε περίπου 14% από περίπου 8% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως. Η μετοχή της TeraWulf σημειώνει άλμα 10,6%.

Επιπλέον, η Novo Nordisk ενισχύεται 5% μετά την έγκριση που έλαβε το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Wegovy για τη θεραπεία σοβαρής ηπατικής ασθένειας από τον αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA). Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το φάρμακο έλαβε την έγκριση για τη θεραπεία της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH), ενισχύοντας την παρουσία της στην αγορά των μεταβολικών παθήσεων.

Παράλληλα, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων θα είναι οι Home Depot, Lowe's, Walmart και Target.