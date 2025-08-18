Ειδήσεις | Διεθνή

Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη των μελών της ΕΕ για Τρίτη συγκάλεσε ο Κόστα

ΕΕ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η σύσκεψη προγραμματίστηκε για τις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συγκαλέσει βιντεοδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να ενημερώσει όλες τις χώρες για τις συναντήσεις που διεξάγονται στην Ουάσινγκτον αυτήν την εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας.

«Μαζί με τις ΗΠΑ, η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διαρκή ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης» ανέφερε.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ουκρανία

