Εθνική Τράπεζα: Αγορά 300.000 ιδίων μετοχών από 7/8 έως 14/8

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 300.000 ιδίων μετοχών από 7/8 έως 14/8
Στην αγορά 300.00 ιδίων μετοχών προχώρησε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με μέση σταθμισμένη τιμή 13,1384 ευρώ ανά μετοχή και με συνολικό κόστος 3.941.515 ευρώ, κατά την περίοδο από 07/08/2025 έως και 14/08/2025, αφότου εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της η έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Εθνική Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 6.682.252 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,73% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 και της υπ’ αριθμ. 25 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

