ΥΠΑΑΤ: Παράταση έως 30/9 των αιτήσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

ΥΠΑΑΤ: Παράταση έως 30/9 των αιτήσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεργασία του αρμόδιου υπουργού, Κώστα Τσιάρα και της αρμόδιας γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώς Ζέρβα.

Έως την Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 με τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεργασία του αρμόδιου υπουργού, Κώστα Τσιάρα και της αρμόδιας γ.γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώς Ζέρβα.

