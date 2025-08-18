Ξανά στα 115.000 δολάρια το Bitcoin - Υποχώρησε από τα ιστορικά υψηλά

Τις τελευταίες 24 ώρες, περισσότεροι από 131.000 επενδυτές προεβησαν σε πώληση κρυπτονομισμάτων αξίας 552,58 εκατ. δολαρίων

«Κατέβηκε» ξανά στα 115.000 δολάρια το Bitcoin τη Δευτέρα, υποχωρώντας από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε την προηγούμενη εβδομάδα -το τέταρτο ρεκόρ μέχρι ώρας φέτος-, καθώς η αγορά των κρυπτονομισμάτων κλονίζεται από την αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο, προκαλώντας ένα κύμα ρευστοποιήσεων ύψους άνω των 500 εκατ. δολαρίων.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα το Bitcoin διαπραγματεύεται στο -1,53% στα 115,884 δολάρια, διολισθαίνοντας από το νέο ρεκόρ των 124.496 δολαρίων που πέτυχε την Πέμπτη, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά έφτασε να αγγίξει τα 114.706 δολάρια.

Το Ether καταγράφει επίσης απώλειες της τάξεως του -3,15% στα 4.327 δολάρια, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση έχανε έως και 4% στα 4.283 δολάρια.

Τις τελευταίες 24 ώρες, περισσότεροι από 131.000 επενδυτές προεβησαν σε πώληση κρυπτονομισμάτων αξίας 552,58 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με την Coin Metrics.

Το κλίμα επιβάρυναν και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το στρατηγικό απόθεμα bitcoin που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Μάρτιο «θα περιοριστεί σε ποσότητες που έχουν κατασχεθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Οι απώλειες δεν περιορίστηκαν μόνο στα δύο κορυφαία κρυπτονομίσματα. Ο δείκτης CoinDesk 20, που καταγράφει την πορεία της ευρύτερης αγοράς, υποχωρεί κατά 2,4%, ενώ οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα βρίσκονται επίσης υπό πίεση: η Bitmine Immersion υποχωρεί 2,8%, η νεοεισαχθείσα στο χρηματιστήριο Bullish χάνει 7,8%, ενώ η Circle σημειώνει πτώση 2,7%. Αντιθέτως, η Coinbase ενισχύεται κατά 0,7%.

Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο αυτή την εβδομάδα στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole για τυχόν σήματα για τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σχετικά με τα επιτόκια, καθώς και στα στοιχεία για τις εβδομαδιαίες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας που θα δημοσιευθούν την Πέμπτη.