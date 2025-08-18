Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: «Ο Τραμπ έχει τη δύναμη να αναγκάσει τη Ρωσία να κάνει ειρήνη»

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί εποικοδομητικά προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη, σε ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ, στην Ουάσιγκτον.

«Η Ρωσία μπορεί μονάχα να εξωθηθεί προς την ειρήνη μέσω της ισχύος και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτήν τη δύναμη», έγραψε στο Χ.

Επίσης, επέμεινε στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας τον Ντόναλντ Τραμπ.

