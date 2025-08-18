UBS για Ουκρανία: Πιθανή η συνέχιση των εχθροπραξιών και μέσα στο 2026

Οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένουν πολύ μακριά η μία από την άλλη και οι εχθροπραξίες πιθανότατα θα συνεχιστούν, εκτιμά η UBS. Αναμένει συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών, αλλά και μια χρονοβόρα διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Οι θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένουν πολύ μακριά η μία από την άλλη και οι εχθροπραξίες πιθανότατα θα συνεχιστούν και εντός του 2026, εκτιμά σε ανάλυσή της η UBS. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου, η Ουκρανία έχει απορρίψει την ιδέα παραχώρησης εδαφών, υποστηρίζει την άνευ όρων εκεχειρία πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας και ζητά δεσμεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας με συμμετοχή των ΗΠΑ.

Από την άλλη, ο Πούτιν εμμένει στις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις της Ρωσίας, που περιλαμβάνουν παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία, αποστρατιωτικοποίηση και αποφυγή ένταξης σε στρατιωτικές συμμαχίες ή μηχανισμούς υποστήριξης. Ένα σημείο προόδου, σύμφωνα με τη UBS, είναι οι εγγυήσεις «τύπου ΝΑΤΟ», κάτι που θεωρείται βασικό στοιχείο για οποιαδήποτε μελλοντική εκεχειρία ή ειρηνευτική συμφωνία και θα μπορούσε να σηματοδοτήσει σημαντική αλλαγή ως προς τη δυτική υποστήριξη για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας.

Σε κάθε περίπτωση, «με το χάσμα να παραμένει τόσο μεγάλο, χωρίς αποφασιστικές εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και με συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία, αναμένουμε ο πόλεμος να συνεχιστεί και μέσα στο επόμενο έτος», αναφέρει χαρακτηριστικά η UBS.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες πιθανότατα θα συνεχιστούν και ίσως γίνουν προσπάθειες για μείωση των εχθροπραξιών (…). Ωστόσο, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης θα είναι χρονοβόρα λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης και της απόστασης μεταξύ των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, και οποιεσδήποτε συμφωνίες θα αντιμετωπιστούν πιθανότατα με καχυποψία».

Έμμεση πίεση από ΗΠΑ σε Ρωσία

Στο μεταξύ, η έμμεση πίεση που ασκούν οι ΗΠΑ στη Ρωσία, μέσω της απειλής επιβολής δευτερογενών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ενέργεια από τη δεύτερη, παραμένει ενεργή.

Βέβαια, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της UBS, τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι οι τελικές αποφάσεις σχετικά με τους δευτερεύοντες δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ιδιαίτερα για την Κίνα, θα αναβληθούν για 2-3 εβδομάδες.

Μάλιστα, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αναβολή της προγραμματισμένης -για τις 25 Αυγούστου- επίσκεψης της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Ινδία, με αντικείμενο τη διαπραγμάτευση μιας εμπορικής συμφωνίας, η UBS σχολιάζει ότι «είναι πιθανό η αμερικανική διοίκηση να θέλει να διατηρήσει την απειλή δασμών για την Ινδία ενεργή, ώστε να ασκήσει πίεση στη Ρωσία».

Επενδυτικό περιβάλλον

Αν εμφανιστούν σημάδια παύσης των εχθροπραξιών, η προσοχή θα στραφεί στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, σχολιάζει η UBS, αλλά και στην πιθανότητα άρσης των κυρώσεων στη Ρωσία και «επιστροφής» των ρωσικών υδρογονανθράκων και, συνεπώς, χαμηλότερων τιμών ενέργειας στην Ευρώπη.

Οι αναλυτές του οίκου υπενθυμίζουν ότι, σύμφωνα με εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης της Ουκρανίας θα μπορούσε να φτάσει τα 524 δισ. δολάρια, δηλαδή 2,8 φορές το ονομαστικό ΑΕΠ της Ουκρανίας το 2024, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι μετοχές της Ευρωζώνης διαπραγματεύονται με discount 21% σε σύγκριση με αντίστοιχες αμερικανικές εταιρείες, έναντι του μακροχρόνιου μέσου όρου 11% (από το 2008), και ότι μεγάλο μέρος αυτού του gap εμφανίστηκε μετά την έναρξη του πολέμου. Αν λοιπόν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, μέρος αυτού του discount μπορεί να κλείσει.

Τα οφέλη για τις ευρωπαϊκές αγορές θα εξαρτηθούν από την αντίληψη για την ανθεκτικότητα ή μη οποιασδήποτε εκεχειρίας. Με άλλα λόγια, οι αγορές θα αντιδράσουν διαφορετικά απέναντι σε μια συμφωνία που θα θεωρηθεί αρκετά σταθερή ώστε να τερματίσει μόνιμα τις εχθροπραξίες, και διαφορετικά σε μια συμφωνία που θα οδηγεί σε προσωρινή μόνο ειρήνευση.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνομιλίες υπό τον Τραμπ προχωρούν γρήγορα και οι αγορές θα είναι ευαίσθητες απέναντι σε κάθε σχετική εξέλιξη. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά, φυσικά, και το ενδεχόμενο μια κατάρρευσης των συζητήσεων, ειδικά στον βαθμό που μπορεί να ωθήσει τις ΗΠΑ να υλοποιήσουν την απειλή επιβολής δευτερογενών δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσική ενέργεια.