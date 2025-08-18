Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση κατά μονάδας της αζερικής SOCAR στην Οδησσό

Ρωσικά drones έπληξαν δεξαμενές πετρελαίου της κρατικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν SOCAR στην περιοχή της Οδησσού για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων, δήλωσαν ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι «η σκόπιμη ρωσική επίθεση ήταν μία επίθεση όχι μόνο εναντίον μας αλλά και εναντίον των σχέσεών μας και της ενεργειακής ασφάλειας».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα ζήτησε «μία προσήκουσα διπλωματική και νομική απάντηση» από το Μπακού προς τις ενέργειες κατά των συμφερόντων του Αζερμπαϊτζάν.

Στις 8 Αυγούστου ρωσικό drone προκάλεσε ζημιές σε μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου της SOCAR. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν κατά την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία
Ρωσία

