Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους: Ξέρω τι κάνω - Έχω διευθετήσει 6 πολέμους

Ο Τραμπ καταγγέλλει, παράλληλα, τη Wall Street Journal και άλλα ΜΜΕ, τα οποία – όπως λέει – τον επικρίνουν αδίκως για τη διαχείριση της κρίσης Ρωσίας–Ουκρανίας, «παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει».

Με νέα ανάρτησή του, λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συναντήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως διαχειρίζεται την παγκόσμια κρίση με απόλυτο έλεγχο, ενώ στρέφεται κατά των επικριτών του.

«Ξέρω ακριβώς τι κάνω», γράφει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως έχει ήδη «διευθετήσει έξι πολέμους μέσα σε έξι μήνες», ανάμεσά τους και έναν που «απειλούσε με πυρηνική καταστροφή».

Ο Τραμπ καταγγέλλει, παράλληλα, τη Wall Street Journal και άλλα ΜΜΕ, τα οποία – όπως λέει – τον επικρίνουν αδίκως για τη διαχείριση της κρίσης Ρωσίας–Ουκρανίας, «παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιρρίπτει για ακόμη μια φορά ευθύνες στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, για την έκρηξη του πολέμου, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στην επιθετικότητα της Μόσχας ή στον ρόλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν η Ρωσία προχωρούσε σε πλήρη παράδοση, παραχωρώντας στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες «τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και όλα τα εδάφη σε ακτίνα χιλίων μιλίων», τα «Fake News», όπως χαρακτήρισε τα ΜΜΕ και οι «ριζοσπάστες Δημοκρατικοί» θα το παρουσίαζαν ως «μια από τις χειρότερες και πιο ταπεινωτικές ημέρες στην ιστορία της Αμερικής» για τον ίδιο.

«Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αν η Ρωσία σήκωνε τα χέρια και έλεγε: Παραδινόμαστε, υποχωρούμε, παραδινόμαστε, θα δώσουμε στην Ουκρανία και στις μεγάλες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την πιο σεβαστή, αξιοσέβαστη και ισχυρή από όλες τις χώρες, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, και όλα όσα τις περιβάλλουν σε ακτίνα χιλίων μιλίων, τα Fake News Media και οι Δημοκρατικοί συνέταιροί τους θα έλεγαν ότι αυτή ήταν μια κακή και ταπεινωτική μέρα για τον Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία της χώρας μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη διμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο ευρύτερων διαβουλεύσεων για πιθανή ειρηνευτική διέξοδο.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε παραστεί στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι τον Φεβρουάριο, η οποία είχε καταλήξει σε μια σφοδρή αντιπαράθεση, θα συμμετάσχει επίσης στις αποψινές συνομιλίες, είπε μια πηγή με γνώση του θέματος.