Νέα Υόρκη: Εκκενώνεται η Times Square μετά από ύποπτο αντικείμενο

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην Times Square, στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Όπως αναφέρει το Reuters, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης συμβούλεψε τη Δευτέρα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή του Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν... Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα.

Μια αεροφωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία. Κανονικά, η περιοχή - μία από τις πιο πολυσύχναστες στο κέντρο του Μανχάταν - είναι γεμάτη με οχήματα και πεζούς τις καθημερινές το πρωί.

Οι υπάλληλοι γραφείου σε ένα κτίριο στο κέντρο του κλειστού τμήματος της λεωφόρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Πολλοί συγκεντρώθηκαν στο λόμπι των 3 Times Square, στη γωνία της 43ης Οδού.