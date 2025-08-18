Τόσο κοστίζει το γιοτ του ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι που έφτασε στην Καλαμάτα

Στα ανοιχτά των ακτών της Καλαμάτας αγκυροβόλησε το πρωί της Δευτέρας, το υπερπολυτελές γιοτ «Blue» ιδιοκτησίας του Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και αντιπροέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στα ανοιχτά των ακτών της Καλαμάτας αγκυροβόλησε το πρωί της Δευτέρας, το υπερπολυτελές γιοτ «Blue» ιδιοκτησίας του Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, ιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Σίτι και Σεΐχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Γιοτ 600 εκατ. δολαρίων «άραξε» στην Καλαμάτα

Η εκτιμώμενη αξία του σκάφους ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 600 εκατ. δολαρίων. Με μήκος 160 μέτρα (525 πόδια), θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή γιοτ στον κόσμο. Κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Lürssen στη Βρέμη και παραδόθηκε το καλοκαίρι του 2022. Είναι σχεδιασμένο από τον βρετανό αρχιτέκτονα Τέρενς Ντίσντεϊλ, ο οποίος δημιούργησε ένα μοναδικό σκάφος που συνδυάζει άνεση και διακριτική πολυτέλεια.

It costs a whopping $640,000 just to fuel up Abu Dhabi royal family member Sheikh Mansour’s $600 million megayacht, which is enough to buy a 2-bed apartment in Manhattan and two Tesla Model S cars. At 525 feet long ‘Blue’ is the fourth largest yachthttps://t.co/99dIV7oEvL pic.twitter.com/Bb7gqqlu31 — Luxurylaunches (@luxurylaunches) June 26, 2023

Η προηγούμενη στάση του γιοτ ήταν στο Γκόλφο Αράντσι, ένα γραφικό ψαροχώρι στη Σαρδηνία της Ιταλίας.

Στα 60 εκατ. δολάρια τα ετήσια λειτουργικά του έξοδα

Το πλωτό αυτό θέρετρο διαθέτει από χαμάμ και ιδιωτικό κινηματογράφο μέχρι ελικοδρόμιο και γυμναστήριο. Μπορεί να φιλοξενήσει 48 επισκέπτες σε 24 πολυτελείς σουίτες, ενώ μπορεί τα μέλη του πληρώματος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 80 άτομα, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Τα ετήσια λειτουργικά του έξοδα φτάνουν τα 60 εκατ. δολάρια.

Το «Blue» είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με υπερκατασκευή αλουμινίου, ενώ οι δύο ισχυροί ντηζελοηλεκτρικοί κινητήρες MTU του χαρίζουν ταχύτητα πλεύσης 18 κόμβων, με δυνατότητα να φτάνει έως τους 21 κόμβους. Η αυτονομία του αγγίζει τα 5.000 ναυτικά μίλια, ενώ οι δεξαμενές νερού αποθηκεύουν 110.000 λίτρα νερού.

Ο Σεΐχης Αλ Ναχιάν, είναι εξέχον μέλος της άρχουσας οικογένειας του Άμπου Ντάμπι, ένας ισχυρός επιχειρηματίας και πολιτική προσωπικότητα, που επιβλέπει επενδύσεις μέσω του Ομίλου Abu Dhabi United. Το net worth του υπολογίζεται στα 38 δισ. δολάρια.

Οι εμφανίσεις του είναι σπάνιες και άκρως διακριτικές, ακόμα και στο γήπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, την ομάδα της Premier League που εξαγόρασε το 2008 και την οποία μετέτρεψε μέσα σε λίγα χρόνια σε μια παγκόσμια ποδοσφαιρική δύναμη, κερδίζοντας πολλά πρωταθλήματα στο επιφανές αγγλικό πρωτάθλημα. Το 2023 μάλιστα η ομάδα κατέκτησε το πρώτο της Champions League, σφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο μία άκρως επιτυχημένη δεκαετία.