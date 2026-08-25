Η OpenΑΙ ισχυρίζεται ότι το νέο της τσιπ ξεπερνά τους επεξεργαστές της Nvidia

Η κατασκευάστρια εταιρεία του ChatGPT σχεδιάζει να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα νέα τσιπ για την υποστήριξη των μοντέλων της αργότερα φέτος.

Η OpenAI ανέφερε ότι το νέο της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Jalapeno παρουσίασε καλύτερες επιδόσεις από το GB300 της Nvidia κατά τη διάρκεια δοκιμών σε δύο κατηγορίες: τον όγκο εργασιών τεχνητής νοημοσύνης που μπορούσε να διαχειριστεί ανά μονάδα ισχύος και την ταχύτητα απόκρισης.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η κατασκευάστρια εταιρεία του ChatGPT σχεδιάζει να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα νέα τσιπ για την υποστήριξη των μοντέλων της αργότερα φέτος.

«Το νέο τσιπ αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος για την OpenAI καθώς θα διατίθεται σε ευρύτερη κλίμακα», δήλωσε ο επικεφαλής τσιπ Ρίτσαρντ Χο στο Bloomberg.

Το Jalapeno δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Broadcom, η οποία κατασκευάζει εξειδικευμένα τσιπ για διάφορους πελάτες. Οι δύο εταιρείες, οι οποίες ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους πέρυσι, επισήμαναν τον Ιούνιο την ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε ο επεξεργαστής, αναφέροντας ότι η ανάπτυξή του ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ.