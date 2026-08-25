Άνοδος στη Wall Street με ομόλογα και τεχνολογία στο επίκεντρο

Οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο με την Nvidia να κερδίζει περίπου 2%, και τις AMD και Micron να σημειώνουν κέρδη 4% και 2% αντίστοιχα.

Με κέρδη για όλους τους δείκτες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street καθώς η πτωτική πορεία των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων συνεχίστηκε. Παράλληλα, ώθηση στην αγορά έδωσαν οι τεχνολογικές μετοχές ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia μετά το «καμπανάκι» της Τετάρτης.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στις εμπορικές εντάσεις, με τον Καναδά να ανακοινώνει την απάντησή του στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στοχοποιώντας αμερικανικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,3% στις 53.577 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ισχυροποιήθηκε 0,32% στις 7.677 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 26.151 μονάδες.

Οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο με την Nvidia να κερδίζει περίπου 2% σπάζοντας ένα επταήμερο πτωτικό σερί, και τις AMD και Micron να σημειώνουν κέρδη 4% και 2% αντίστοιχα.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε από την κατώτερη των προσδοκιών μέτρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Conference Board υποχώρησε κατά 0,8 μονάδες στις 89,4 μονάδες τον Αύγουστο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του έτους.

Η αποκλιμάκωση στην αγορά ομολόγων, που πυροδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από δημοσίευμα του CNBC που ανέφερε ότι το αμερικανικό ΥΠΟΙΚ εξετάζει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει μέρος του General Account (TGA), που πλησιάζει το 1 τρισ. δολάρια, για να χρηματοδοτήσει τις αυξημένες επαναγορές κρατικών ομολόγων συνεχίζεται, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να υποχωρεί κατά 7 μονάδες στο 4,625%.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τα οποία αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed). Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του επικεφαλής της Fed στο Τζάκσον Χολ που θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για τις αγορές.