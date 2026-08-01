Ο πρόεδρος της FIFA έκανε πίσω μετά τις παγκόσμιες αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απέσυρε τα σχέδιά του για την πώληση μεριδίων σε διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές. Τα σχέδια του Ινφαντίνο είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρεία καταδίκη από ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Σε ανακοίνωσή του ο Ινφαντίνο δήλωσε: «Έχοντας ακούσει προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει δημιουργήσει διχασμό τέτοιου βαθμού, ώστε, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης που συγκέντρωσε, δεν εξυπηρετεί πλέον τον στόχο που είχε τεθεί εξαρχής.»

Ποια ήταν τα σχέδια του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για τους ιδιώτες επενδυτές;

Η πρόταση του Τζιάνι Ινφαντίνο προέβλεπε τη δημιουργία μιας εμπορικής θυγατρικής εταιρείας, με την ονομασία FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων διοργανώσεων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εταιρεία θα ήταν υπεύθυνη για την πώληση τηλεοπτικών και χορηγικών δικαιωμάτων, εισιτηρίων και πακέτων φιλοξενίας (hospitality).

Σύμφωνα με το σχέδιο, η FIFA θα πωλούσε μειοψηφικά ποσοστά συμμετοχής στην FFE σε επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity). Επικεφαλής της προτεινόμενης κοινοπραξίας επενδυτών θα ήταν το Thrive Eternal, ένα επενδυτικό ταμείο που διαχειρίζεται η Thrive Capital, η οποία ιδρύθηκε από τον Τζόσουα Κούσνερ, αδελφό του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις για τις στενές σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο, είχε ζητήσει από τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να εγκρίνουν την πρόταση έως τις 19 Σεπτεμβρίου, φέρεται μάλιστα να τους προσέφερε 40 εκατ. δολάρια (περίπου 35 εκατ. ευρώ) ως οικονομική ενίσχυση, εφόσον στήριζαν το σχέδιο.

Τα σχέδια του Ινφαντίνο προκάλεσαν παγκόσμιες αντιδράσεις

Η UEFA, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα μέλη της αποφάσισαν ομόφωνα να μποϊκοτάρουν όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκτός εάν το σχέδιο αποσυρθεί.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται», ανέφερε χαρακτηριστικά η UEFA.

Οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι οι κάτοχοι των τίτλων στις τρεις κορυφαίες διοργανώσεις της FIFA: το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Λίγο αργότερα, η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) και η CONCACAF, που διοικεί το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική, συντάχθηκαν με την UEFA, καταδικάζοντας και απορρίπτοντας τα σχέδια της FIFA, χωρίς όμως να φτάσουν στο σημείο να απειλήσουν με μποϊκοτάζ.

Καθώς οι αντιδράσεις απέναντι στα σχέδια του Ινφαντίνο εντείνονταν, ο ανώτερος σύμβουλός του, Κάρλος Κορδέιρο, υπέβαλε την παραίτησή του την Παρασκευή σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο γενικός διευθυντής επιχειρήσεων (Chief Operating Officer) της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, άσκησε δριμεία κριτική στον Ινφαντίνο, χαρακτηρίζοντας τα σχέδια «το προσωπικό σχέδιο ενός και μόνο ανθρώπου», ο οποίος, όπως είπε, «παραπλάνησε» το προσωπικό της FIFA.

