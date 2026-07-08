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Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν

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Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν
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Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου «έχει τελειώσει», προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν με σκοπό να υποβαθμιστεί περαιτέρω η ικανότητά του να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Κοναράκ και Τσαμπαχάρ, όπου αναφέρθηκε επίσης διακοπή ηλεκτροδότησης.

Μιλώντας στην Άγκυρα σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συνεργαστεί περαιτέρω με το Ιράν και ότι η προσωρινή εκεχειρία έχει τελειώσει. Μάλιστα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Όταν ρωτήθηκε αν βρίσκεται στο τραπέζι μια πλήρης επανέναρξη των εχθροπραξιών, ο Τραμπ απάντησε ότι δίνει στο Ιράν «μια μικρή προειδοποίηση», λέγοντας πως οι ΗΠΑ «πιθανότατα θα τους χτυπήσουν σκληρά απόψε». Ωστόσο, ακόμη και ενώ απειλούσε την Τεχεράνη με στρατιωτικά πλήγματα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν σε πόλεμο με το Ιράν.

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