Ανησυχία Γκουτέρες για αναζωπύρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Κόλπο

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Την έντονη ανησυχία του για την αναζωπύρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Κόλπο εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας είναι «ανήσυχος από την αναζωπύρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον Κόλπο» και τονίζει ότι τα επεισόδια αυτά «ενέχουν τον κίνδυνο να εκτροχιάσουν τη διπλωματική πρόοδο» μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε «καταστροφικές συνέπειες» για τους λαούς της περιοχής, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», να αποφύγουν «περαιτέρω ενέργειες που θα οδηγήσουν σε κλιμάκωση» και να λάβουν «άμεσα μέτρα αποκλιμάκωσης».

Υπενθύμισε επίσης την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, καθώς και του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών της ναυσιπλοΐας.

Ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε ακόμη το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν «επειγόντως» τις διαπραγματεύσεις και να αντιμετωπίσουν τα εκκρεμή ζητήματα «μέσω της διπλωματίας».

Τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν ότι παραμένουν δεσμευμένα να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες για την αποτροπή μιας επιστροφής στη σύγκρουση, την αποκατάσταση της σταθερότητας και την προώθηση μιας «συνολικής και διαρκούς επίλυσης» της κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ