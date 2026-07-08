Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο Ρούτε απορρίπτει τις επικρίσεις σχετικά με τη στάση του έναντι του Τραμπ

Απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι εξυμνεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ και δεν αντιδρά στις επικρίσεις του προς τους συμμάχους.

Οι διαφωνίες μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ηγετών του ΝΑΤΟ καταδεικνύουν τη δημοκρατική ισχύ της Συμμαχίας και θα έπρεπε να αποτελέσουν μάθημα για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Ρούτε είπε πως δεν βλέπει τον λόγο να αλλάξει τη στάση του έναντι του Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι εξυμνεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ και δεν αντιδρά στις επικρίσεις του προς τους συμμάχους.

«Γνώριζαν ποιον επέλεγαν όταν με διόρισαν, είμαι αυτός που είμαι», δήλωσε ο Ρούτε. «Εάν κάποιος κάνει καλά πράγματα, θα το πω. Εάν δεν συμφωνώ, θα το πω κι εγώ, αλλά ίσως όχι δημόσια, προσπαθώντας να διατηρήσω την ενότητα της συμμαχίας», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ προκάλεσε αναστάτωση στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, απειλώντας να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά της σύγκρουσης με το Ιράν και επαναφέροντας στο προσκήνιο τις αξιώσεις του για την Γροιλανδία. Αργότερα όμως επανέλαβε τη δέσμευσή του στη Συμμαχία και διαπίστωσε πως υπήρχε «αγάπη» και «ενότητα» μεταξύ των ηγετών της.

Ερωτηθείς σχετικά με το εάν οι έριδες στους κόλπους του ΝΑΤΟ υπονόμευαν το μήνυμα αποτροπής της Συμμαχίας, ο Ρούτε είπε πως η δυνατότητα (σ.σ. ηγετών χωρών του ΝΑΤΟ) να διαφωνούν δημοσίως και ακολούθως να συγκλίνουν για έναν κοινό σκοπό «είναι το στοιχείο που διακρίνει τις δημοκρατίες» από χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ