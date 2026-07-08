Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν «τελείωσε» - «Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Τεχεράνης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή εκεχειρία του με το Ιράν έχει τελειώσει, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Τεχεράνης και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε», δήλωσε την Τετάρτη στην Άγκυρα, σε συνέντευξη που έδωσε στην ετήσια σύνοδο κορυφής της στρατιωτικής συμμαχίας, έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Όσο με αφορά, είναι απλώς χάσιμο χρόνου», τόνισε, προκαλώντας νέα κύματα αβεβαιότητας όσο αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αστάθεια στις αγορές ενέργειας.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν λίγο αφότου οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν ενώ επανέφεραν τις κυρώσεις για την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους, αλλά είναι αποβράσματα», δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε τι είναι τα αποβράσματα; Είναι αποβράσματα. Είναι άρρωστοι άνθρωποι, καθοδηγούνται από άρρωστους ανθρώπους, και είναι μοχθηροί, βίαιοι άνθρωποι, και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν».

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα εμπόδιζε τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να ασχολούνται, ακόμη και όταν εξέφρασε απαισιοδοξία για την τακτική.

Υπενθυμίζεται, πως λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ασκήσει σκληρή επίθεση και κατά της Ισπανίας, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ διακόπτουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την ευρωπαϊκή χώρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν σε απάντηση για ιρανικά πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά το Ορμούζ, προκαλώντας τα αντίποινα της Τεχεράνης η οποία δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Μάλιστα, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα εναντίον του Μπαχρέιν, λέγοντας πως αποτελούν αντίποινα για το βομβαρδισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες του ιρανικού εδάφους, τον οποίο η Τεχεράνη παρουσιάζει ως παραβίαση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Τρία εμπορικά πλοία επλήγησαν μέσα σε 24 ώρες στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO. Το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία απέδωσαν δύο από τις επιθέσεις αυτές στο Ιράν.