Το πετρέλαιο παίρνει «φωτιά» μετά τη νέα ένταση στον Κόλπο

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν επιβραδύνει τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και τα διαθέσιμα αποθέματα.

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιδείνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν επιβραδύνει τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και τα διαθέσιμα αποθέματα.

Οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις νέες εξελίξεις, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ότι δεν αναμένει επανεκκίνηση του πολέμου με το Ιράν, αν και απείλησε με νέα πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία έχει τερματιστεί.

Αυτό που έχει καταστεί σαφές για τις αγορές είναι ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη πως η συμφωνία του Ιουνίου, την οποία είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια μόνιμη ειρηνευτική διευθέτηση. Ως αποτέλεσμα, οι ενεργειακές αγορές βρέθηκαν ξανά σε καθεστώς έντονης αβεβαιότητας.

H τιμή του WTI ενισχύθηκε 4,4%, στα 73,52 δολάρια το βαρέλι. Το αργό τύπου brent κατέγραψε άνοδο 5,2% στα 78,02 δολ. το βαρέλι.

«Ακόμη και αν δεν υπάρξει μια παρατεταμένη φυσική διαταραχή στην προσφορά, η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια των πλοίων, το κόστος ασφάλισης, τις πιθανές καθυστερήσεις και τον κίνδυνο νέων αντιποίνων είναι πιθανό να διατηρήσει αυξημένη τη μεταβλητότητα βραχυπρόθεσμα», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της Rystad Energy.

Η κίνηση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκε απότομα. Σύμφωνα με αναλυτές της Windward Maritime, το πέρασμα «λειτουργεί και πάλι υπό συνθήκες πλήρους σύγκρουσης», καθώς η μερική ομαλοποίηση που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τα μέσα Ιουνίου «έχει ουσιαστικά καταρρεύσει».

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την καταγγελλόμενη επίθεση του Ιράν την Τρίτη σε τρία πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από τα Στενά, με τις ΗΠΑ να απαντούν πλήττοντας περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν. Στη συνέχεια, ιρανικά πλήγματα στόχευσαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακάλεσε γενική άδεια που επέτρεπε τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, επαναφέροντας ουσιαστικά κυρώσεις οι οποίες είχαν αρθεί στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας.

Στο μέτωπο των αποθεμάτων, η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) ανακοίνωσε ότι τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των ποσοτήτων στα Στρατηγικά Αποθέματα Πετρελαίου, αυξήθηκαν κατά 3 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουλίου.

Τα αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 411,4 εκατ. βαρέλια, περίπου 6% χαμηλότερα από τον μέσο όρο πενταετίας για την εποχή. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν επίσης και βρίσκονται 6% κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, ενώ τα αποθέματα αποσταγμένων καυσίμων, όπως το ντίζελ, παραμένουν περίπου 12% χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα.