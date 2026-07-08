Wall Street: Ο Dow Jones «λούστηκε τις συνέπειες» της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Οι αγορές έστρεψαν την προσοχή τους στην αγορά ενέργειας, καθώς η πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης αύξησε τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Παρά τη μικρή «αποσυμπίεση» λίγο πριν τη λήξη των συναλλαγών, ο Dow Jones επωμίστηκε τις συνέπειες της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, μετά και τις απειλές που εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ για νέο πλήγμα στο Ιράν.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έδειξε τελικά ότι δεν επιθυμεί πλήρη επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν, ο βιομηχανικός δείκτης απώλεσε 576 μονάδες, κλείνοντας στις 52.348 μονάδες. Οι S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν μικτές τάσεις χάρη στο ράλι της τεχνολογίας. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,28%, στις 7.482 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πήγε κόντρα στην τάση, κερδίζοντας 0,2% στις 25.870 μονάδες.

Οι αγορές έστρεψαν την προσοχή τους στην αγορά ενέργειας, καθώς η πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης αύξησε τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Το Brent και το αμερικανικό WTI σημείωσαν άνοδο 5,2% και 4,4% αντίστοιχα.

Μιλώντας στην Άγκυρα σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συνεργαστεί περαιτέρω με το Ιράν και ότι η προσωρινή εκεχειρία έχει τελειώσει. Μάλιστα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Όταν ρωτήθηκε αν βρίσκεται στο τραπέζι μια πλήρης επανέναρξη των εχθροπραξιών, ο Τραμπ απάντησε ότι δίνει στο Ιράν «μια μικρή προειδοποίηση», λέγοντας πως οι ΗΠΑ «πιθανότατα θα τους χτυπήσουν σκληρά απόψε». Ωστόσο, ακόμη και ενώ απειλούσε την Τεχεράνη με στρατιωτικά πλήγματα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν σε πόλεμο με το Ιράν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν μία ακόμη στροφή στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπου η ρητορική έχει επανειλημμένα κινηθεί μεταξύ στρατιωτικής κλιμάκωσης και διπλωματίας. Η συνεχής εναλλαγή των εξελίξεων έχει δημιουργήσει έντονη αβεβαιότητα στις αγορές, με τους επενδυτές να έχουν αρκετές φορές παρασυρθεί από πληροφορίες που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Οι ελπίδες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία διαψεύστηκαν εκ νέου, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. «Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων είναι αν αυτό σηματοδοτεί μια πλήρη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και μια επιστροφή στις εχθροπραξίες ή απλώς μια προσωρινή οπισθοδρόμηση», σημείωσε ο Μάθιου Ράιαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Ebury.

Μετοχές

Η άνοδος του πετρελαίου έδωσε ώθηση στις ενεργειακές μετοχές. Η μετοχή της ConocoPhillips ενισχύθηκε κατά 2%, ενώ η Chevron κέρδισε 1%. Η Marathon Petroleum σημείωσε άνοδο 5%.

Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές καταναλωτικών εταιρειών που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Η Home Depot υποχώρησε κατά 2%, ενώ η McDonald’s έχασε πάνω από 1%. Η Booking Holdings κατέγραψε απώλειες 4%.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις στην προηγούμενη συνεδρίαση, σταθεροποιήθηκαν. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε σχεδόν 2%, αν και το αμοιβαίο κεφάλαιο παραμένει περίπου 12% χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό του.