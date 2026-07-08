Apple: Συμφωνία-μαμούθ με την Broadcom για παραγωγή τσιπ στις ΗΠΑ

Η Apple ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την κατασκευάστρια ημιαγωγών Broadcom, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας που αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισ. δολάρια.

Η Apple ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την κατασκευάστρια ημιαγωγών Broadcom, στο πλαίσιο πολυετούς συμφωνίας που αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη δέσμευση της εταιρείας μέχρι σήμερα στον τομέα της μεταποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας την Τετάρτη, η μετοχή της Broadcom ενισχύθηκε άνω του 6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό της από τον Φεβρουάριο.

Η συμφωνία προβλέπει την παραγωγή περισσότερων από 15 δισ. chips αμερικανικής κατασκευής και περιλαμβάνει επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων για την επέκταση των εγκαταστάσεων της Broadcom στο Φορτ Κόλινς του Κολοράντο. Η Apple δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε η νέα παραγωγική δυναμικότητα θα τεθεί σε λειτουργία.

Ενισχύεται η αμερικανική αλυσίδα παραγωγής ημιαγωγών

Η Broadcom αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό προμηθευτή της Apple σε εξαρτήματα συνδεσιμότητας, ωστόσο η νέα συμφωνία διευρύνει τη συνεργασία των δύο εταιρειών γύρω από την παραγωγή εξειδικευμένων chips στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Apple, η Broadcom θα κατασκευάζει ασύρματα εξαρτήματα που βοηθούν τις συσκευές της να συνδέονται σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi και Bluetooth.

Η Broadcom γνωστοποίησε σε κατάθεσή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ότι έχει συνάψει νέες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με την Apple για την ανάπτυξη και προμήθεια «custom ASIC silicon products» για πολλές γενιές προϊόντων της Apple έως το 2031. Τα ASICs (application-specific integrated circuits) είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικού σκοπού, τα οποία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον Τιμ Κουκ, απερχόμενο διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, η συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της αμερικανικής παραγωγής, έναν τομέα στον οποίο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση η κυβέρνηση Τραμπ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος του τετραετούς επενδυτικού σχεδίου ύψους 600 δισ. δολαρίων της Apple στις ΗΠΑ, που ανακοινώθηκε το 2025, αλλά και τη μεγαλύτερη δέσμευση μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος American Manufacturing Program (AMP), το οποίο δημιουργήθηκε για την επέκταση της εγχώριας παραγωγής στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

«Η Apple συνεργάζεται με την κυβέρνηση και επιχειρήσεις σε όλη την Αμερική για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών στις ΗΠΑ και η σημερινή ανακοίνωση προωθεί αυτές τις προσπάθειες», ανέφερε η εταιρεία.

Ο Κουκ δήλωσε ότι τα εξαρτήματα που θα παράγονται στο Φορτ Κόλινς είναι «απαραίτητα» για την απόδοση και τη συνδεσιμότητα που περιμένουν οι πελάτες της Apple, ευχαριστώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του για τη στήριξη του έργου.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Broadcom, Χοκ Ταν, ανέφερε ότι η δέσμευση της Apple θα βοηθήσει την εταιρεία να επεκτείνει την παραγωγική της παρουσία στο Φορτ Κόλινς.