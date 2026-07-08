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Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς Ιράν: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε»

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Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς Ιράν: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις.

«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πριν από τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Ιράν
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