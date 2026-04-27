Τρίκαλα: Ελεύθερο με περιοριστικούς όρους διευθυντικό στέλεχος της «Βιολάντα»

Το δεύτερο στέλεχος δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Τρικάλων, αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, με περιοριστικούς όρους, το ένα από τα δύο διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Το δεύτερο στέλεχος δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ