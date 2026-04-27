Πολιτική | Διεθνή Νέα

Συνάντηση Πούτιν - Αράγκτσι: «Η Ρωσία θα κάνει το παν για την ειρήνη στη Μ. Ανατολή»

Newsroom
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ότι η Ρωσία θα κάνει «το παν» για να βοηθήσει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα αντέξει τη «δύσκολη περίοδο» όπως την χαρακτήρισε και ότι η ειρήνη θα επικρατήσει και ότι η Ρωσία θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και των άλλων χωρών στην περιοχή , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιδότηση διακοπών έως 300€ για όλους - Δωρεάν 6 νησιά του Αιγαίου σε δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού

Adidas: «Τρέλα» για το 500 δολαρίων παπούτσι που «έτρεξε» κάτω από 2 ώρες τον Μαραθώνιο

Πού ανοίγει νέο κατάστημα Burger King

