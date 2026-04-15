Ιράν: Οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται - «Αδιαμφισβήτητο το δικαίωμά μας να εμπλουτίζουμε ουράνιο»

Ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε το «αναμφισβήτητο» δικαίωμα της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο, σε επίπεδο ωστόσο που θεωρεί ότι είναι υπό «διαπραγμάτευση».

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, μέσω του Πακιστάν, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες χώρες στο Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο.

«Από την Κυριακή, όταν η ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη, έχουν γίνει ανταλλαγές πολλών μηνυμάτων μέσω του Πακιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

«Σήμερα (Τετάρτη), πιθανότατα θα υποδεχτούμε μια πακιστανική αντιπροσωπεία για να συνεχίσουμε τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ισλαμαμπάντ», τόνισε κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου. Πρόσθεσε ότι η πακιστανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να διαβιβάσει μηνύματα από τις ΗΠΑ.

Επιπροσθέτως, ο Ιρανός αξιωματούχος επανέλαβε το «αδιαμφισβήτητο» δικαίωμα της Τεχεράνης να εμπλουτίζει ουράνιο, σε επίπεδο ωστόσο που θεωρεί ότι είναι υπό «διαπραγμάτευση».

Το δικαίωμα στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς δεν μπορεί να «αφαιρεθεί υπό πίεση ή μέσω πολέμου», σημείωσε ο Μπαγαεΐ.

«Όσον αφορά το επίπεδο και τον τύπο εμπλουτισμού, ανέκαθεν λέγαμε ότι το ζήτημα είναι διαπραγματεύσιμο. Επιμένουμε ότι το Ιράν θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσει τον εμπλουτισμό σύμφωνα με τις ανάγκες του», πρόσθεσε.

Παράλληλα δήλωσε πως αναφορές για μια παράταση της εκεχειρίας στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν δεν επιβεβαιώνονται.

Επίσης τόνισε ότι δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει να παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν

Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα να παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν, δήλωσε στο CNN ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, εν μέσω αναφορών ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν κατ' αρχήν σε παράταση για να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα σε παράταση της εκεχειρίας. Υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μια πιθανή παράταση εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ είναι πρόθυμη να επεξεργαστεί μια πιθανή συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα

Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα σε περίπτωση διατήρησης του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και θεωρεί ότι ο αποκλεισμός πιθανόν να συνιστά παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό και «δημιουργήσουν συνθήκες ανασφάλειας για τα εμπορικά πλοία του Ιράν και τα τάνκερ», αυτό θα αποτελέσει «το πρελούδιο» για παραβίαση της εκεχειρίας, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, δήλωσε ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή στον Περσικό Κόλπο, στην Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ιράν δεν έχει ακτές στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά μπορεί να υπολογίζει στους συμμάχους του στην Υεμένη, τους αντάρτες Χούθι, που έχουν απειλήσει με επιθέσεις κατά των πλοίων στην ζώνη αυτή στην οποία κυριαρχούν από τις ορεινές τους θέσεις.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή της επιβολή αποκλεισμού των πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή εξέρχονται των λιμανιών και των παράκτιων ζωνών του Ιράν.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει αποκλείσει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ωστόσο, ορισμένα πλοία που είχαν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια διέσχισαν χθες τα στενά, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από ιστοσελίδες που καταγράφουν τις κινήσεις των πλοίων.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές, ο απόπλους από τα λιμάνια του Ιράν συνεχίζεται παρά τον αποκλεισμό. «Εμπορικά πλοία απέπλευσαν με κατεύθυνση πολλές περιοχές του κόσμου» τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.