Ομολογιακές αποδόσεις και «μαύρος χρυσός»... «κοκκίνισαν» τη Wall Street - «Βαρίδι» η τεχνολογία

Η Nvidia κατρακύλησε 3,62%, ενώ η Dell Technologies αποδυναμώθηκε 3,27%, η Oracle απώλεσε 5,83% και η Microsoft σημείωσε πτώση 3,13%.

Μετά τα διαδοχικά ρεκόρ όλων των εποχών, οι επενδυτές προχώρησαν σε profit taking στη Wall Street την Τετάρτη, με πιέσεις να ασκούνται από την τεχνολογία, την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και το ράλι στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να συνεχίσει να «φουντώσει» τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να μην μειωθούν σύντομα τα επιτόκια (όπως φάνηκε και στη Μπεζ Βίβλο της Fed).

Ο Dow Jones υποχώρησε 1,21% στις 50.687 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,74% στις 7.553 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,89% στις 26.853 μονάδες. Στο ταμπλό, οι απώλειες στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη βάρυναν το κλίμα στην ευρύτερη αγορά. Η Nvidia κατρακύλησε 3,62%, ενώ η Dell Technologies αποδυναμώθηκε 3,27%, η Oracle απώλεσε 5,83% και η Microsoft σημείωσε πτώση 3,13%.

Οι τιμές του πετρελαίου έκαναν άλμα μετά την κλιμάκωση στο Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 2,41% στα 96,02 δολάρια ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς αργού Brent πρόσθεσε 1,89% στα 97,81 δολάρια ανά βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα, αλλά πρόσθεσε ότι «μπορεί να αλλάξει γνώμη».

Καθώς οι τιμές του πετρελαίου πήραν την ανιούσα, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σκαρφάλωσαν, με το 10ετές να πλησιάζει το 4,5% και το 30ετές να φλερτάρει με το 5%. Η ώθηση προήλθε μετά την ισχυρή έκθεση της ADP για τις θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις προσέλαβαν 122.000 εργαζόμενους τον Μάιο, έναντι 105.000 τον Απρίλιο, στον ισχυρότερο μήνα από τον Ιανουάριο του 2025.

«Αυτό που βλέπετε σήμερα είναι μια υποχώρηση της ιδέας ότι μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στις τιμές όταν η οικονομία φαίνεται να επιταχύνεται», υπογράμμισε ο Σον Σνάιντερ, οικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην Potomac Fund Management, επισημαίνοντας πως η Fed αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά τουλάχιστον 0,25% μέχρι το τέλος του έτους. «Δεν βλέπετε την καταστροφή της ζήτησης που κάποιοι πίστευαν ότι θα συνέβαινε, αλλά το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί», πρόσθεσε.