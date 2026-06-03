Bloomberg: Διπλωματικό άνοιγμα προς Πούτιν από Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία

Οι τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης διαβλέπουν μια ευκαιρία να φέρουν ενδεχομένως τον Ρώσο πρόεδρο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σχέδια από κοινού με την Ουκρανία για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του επεξεργάζονται Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία. Οι αξιωματούχοι από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης συζητούν τη δυνατότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη συμμετοχή και των δύο εμπολέμων, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Το θέμα έχει συζητηθεί και με τους Ουκρανούς ομολόγους, πρόσθεσαν οι πηγές.

Με τις συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ να βρίσκονται σε αδιέξοδο και τις ρωσικές δυνάμεις να υφίστανται αυξανόμενες απώλειες στο πεδίο της μάχης, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες διαβλέπουν μια ευκαιρία να φέρουν ενδεχομένως τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ενισχύοντας την πίεση προς το Κρεμλίνο, οι ουκρανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις με drones βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας, ενώ υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις αντίδρασης από ανώτατα κλιμάκια της Μόσχας.

Με τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων τώρα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θέλουν να αποφευχθεί ένας ακόμη δύσκολος χειμώνας, κατά τον οποίο η Ρωσία πιθανότατα θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον αμάχων και ενεργειακών υποδομών. Οποιαδήποτε τελική απόφαση σχετικά με το αν θα προχωρήσουν οι προσπάθειες για συνομιλίες με τη Ρωσία εναπόκεινται στον Ζελένσκι και ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα πιέσουν τον Ουκρανό πρόεδρο να υιοθετήσει μια στρατηγική με την οποία δεν συμφωνεί.

Ο Κιρ Σταρμερ, αναμένεται να συνομιλήσει με τον Φρίντριχ Μερτς και τον Εμανουέλ Μακρόν τις επόμενες ημέρες. Οι επικριτές της ιδέας να γίνει διάλογος με τη Ρωσία σε αυτή τη χρονική στιγμή, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αξιωματούχων από τις προαναφερθείσες χώρες, υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν δεν έχει δείξει κανένα σημάδι ότι αντιμετωπίζει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις και συνεχίζει να έχει ακραίες απαιτήσεις, όπως η παραχώρηση μη κατεχόμενων εδαφών από την Ουκρανία στη Ρωσία.

Παράλληλα, τα τρία ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς το πρόβλημα βρίσκεται στη Μόσχα και όχι στο Κίεβο. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα πρέπει να είναι αυτές που θα ζητήσουν από τον Πούτιν να διαπραγματευτεί, αλλά το αντίστροφο, δεδομένων των αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών της Ρωσίας και των τεράστιων απωλειών, ανέφεραν ορισμένοι από τους εν λόγω παράγοντες.