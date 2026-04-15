Washington Post: Οι ΗΠΑ θα στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε προσώρας να επαληθεύσει την πληροφορία.

AP: Πρόοδος στις προσπάθειες για παράταση της εκεχειρίας

Οι προσπάθειες των μεσολαβητών για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν σημειώσει πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για έναν ακόμα γύρο συνομιλιών, ανέφεραν αξιωματούχοι της περιοχής, σύμφωνα με το Associated Press.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι μεσολαβητές στοχεύουν στην παράταση της εκεχειρίας, η οποία λήγει στις 22 Απριλίου, για τουλάχιστον άλλες δύο εβδομάδες, προκειμένου να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στη διπλωματία.

Ανέφεραν ότι και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «κατ' αρχήν συμφωνία» για την παράταση. Ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος συμμετέχει στις επαφές, δήλωσε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται για την επίτευξη συμβιβασμού στα τρία κύρια αμφισβητούμενα σημεία, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος, του Στενού του Ορμούζ και των πολεμικών αποζημιώσεων.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, προειδοποιώντας για πλήγματα κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, για πρώτη φορά μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων.

«Επείγουσα προειδοποίηση για τους κατοίκους τους νότιου Λιβάνου που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχράνι…αεροπορικές επιθέσεις» κατά της Χεζμπολάχ «είναι σε εξέλιξη» και ο στρατός «επιχειρεί εντατικά στην περιοχή», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

Ο ίδιος κάλεσε τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, που απέχει αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ