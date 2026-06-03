Μελόνι: Η Ιταλία έδειξε τον δρόμο στην ΕΕ για μεταναστευτικό και ενεργειακή κρίση

Με βίντεο που ανάρτησε απόψε στο διαδίκτυο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με βίντεο που ανάρτησε απόψε στο διαδίκτυο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξαγγελίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους της ενέργειας, αλλά και τις νέες εξελίξεις στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, στο μήνυμά της υπογράμμισε:

«H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την ιταλική πρόταση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό θα μας επιτρέψει να δαπανήσουμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια, για να περιορίσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών της ενέργειας, η οποία πλήττει, σαφώς, τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η οποία πλήττει τους Ιταλούς. Τις περασμένες ημέρες είχα γράψει προσωπικά στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με βούληση να αντιμετωπίσω το όλο θέμα, να επαναλάβω ότι στην φάση αυτή αποτελεί προτεραιότητα να επιτραπεί μεγαλύτερο έλλειμμα, όχι μόνον για τις δαπάνες στην ασφάλεια και στην άμυνα, αλλά και για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις του κόστους της ενέργειας.

Πρόκειται, κατά συνέπεια, για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα, που πολλοί θεωρούσαν αδύνατον να επιτευχθεί, αλλά το οποίο πετύχαμε με αποφασιστικότητα και υπομονή. Ένα αποτέλεσμα, το οποίο επιβεβαιώνει την ικανότητα της Ιταλίας να υποστηρίζει τα συμφέροντά της και να προτείνει λογικές και αποτελεσματικές λύσεις σε όλη την Ευρώπη.

Κάτι που ισχύει και για τα όσα συνέβησαν, πριν λίγες ημέρες, με την συμφωνία που επιτεύχθηκε, πάντα στην Ευρώπη, για τον νέο κανονισμό για τις επιστροφές. Μια ιστορική συμφωνία -αποτέλεσμα και της προσπάθειας που κατέβαλε η χώρα μας- χάρη στην οποία όποιος δεν δικαιούται να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να επαναπατρίζεται, με πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο.

Με τους νέους κανόνες, παράλληλα, θα μπορούν να δημιουργούνται κέντρα επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, ακολουθώντας τον δρόμο που άνοιξε το πρωτόκολλο συνεργασίας μας με την Αλβανία. Μια καινοτόμος λύση, που η αριστερά προσπάθησε να καταπολεμήσει με κάθε τρόπο, αλλά η οποία, χάρη σε αυτή την κυβέρνηση μετατράπηκε, σήμερα, σε εργαλείο στην διάθεση ολόκληρης της Ευρώπης. Υπεράσπιση των συνόρων, δραστική μείωση των αποβιβάσεων, άμεσος επαναπατρισμός όσων δεν δικαιούνται να βρίσκονται εδώ. Η Ιταλία έδειξε τον δρόμο και σήμερα η Ευρώπη τον ακολουθεί».