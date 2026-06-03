Ο Τραμπ προτείνει τον Τοντ Μπλανς για μόνιμο υπουργό Δικαιοσύνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πότε θα προτείνει τον διορισμό, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο ασκών προσωρινά χρέη υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, θα μπορούσε να αναλάβει και μόνιμα τη θέση αυτή, δίνοντας «ψήφο εμπιστοσύνης» στον πρώην προσωπικό δικηγόρο του, ο οποίος επικρίνεται σφοδρά από ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το τελευταίο διάστημα.

«Είναι ένας πολύ ταλαντούχος τύπος. Ο Τοντ κάνει πολύ καλή δουλειά στο υπουργείο», είπε σε συνέντευξή του στο πόντκαστ Pod Force One. Όταν ρωτήθηκε αν ο Μπλανς θα είναι ο επόμενος υπουργός Δικαιοσύνης, απάντησε: «Νομίζω ότι θα είναι».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε πότε θα προτείνει τον διορισμό, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Η θητεία του Μπλανς ως προσωρινού επικεφαλής του υπουργείου λήγει στα τέλη Οκτωβρίου. Θα μπορούσε όμως να παραταθεί αν ο Τραμπ προτείνει τον ίδιο ή κάποιον άλλον για το αξίωμα. Ο Μπλανς χρειάζεται σχεδόν όλες τις ψήφους των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία (πλειοψηφούν με 53 έδρες έναντι 47 των Δημοκρατικών) για να εγκριθεί ο διορισμός.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ωστόσο, ακόμη και στελέχη του Λευκού Οίκου, τον επέκριναν για το, θνησιγενές πλέον, σχέδιό του να δημιουργήσει έναν ταμείο ύψους 1,8 δισ. δολαρίων για τα υποτιθέμενα «θύματα εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης». Την Τρίτη ο Μπλανς ανακοίνωσε ότι το υπουργείο δεν θα προχωρήσει εντέλει με αυτό το σχέδιο.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου είπε ότι ο Μπλανς δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του Ταμείου, το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού, στο πλαίσιο του οποίου ο Τραμπ απέσυρε την αγωγή του, ύψους 10 δισ. δολαρίων, σε βάρος της Εφορίας (IRS). Όμως ο Μπλανς ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για τη δημιουργία του Ταμείου και το υπερασπίστηκε ως «αναγκαίο βήμα» για την αποκατάσταση παλαιών αδικιών.

Η διευθέτηση καταδικάστηκε ευρέως ως «μαύρο ταμείο» από το οποίο θα επωφελούνταν οι πολιτικοί σύμμαχοι του Τραμπ, δεδομένου ότι θα αποζημιώνοντας τα θύματα υποτιθέμενων αδικιών που έκαναν οι Δημοκρατικοί και άλλοι αξιωματούχοι καριέρας της κυβέρνησης, όχι όμως και οι Ρεπουμπλικάνοι. Δεν αποκλείστηκε ποτέ το ενδεχόμενο να πληρωθούν και όσοι καταδικάστηκαν για την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε το Ταμείο

Στη συνέντευξή του, ο Τραμπ υπερασπίστηκε το Ταμείο.

«Είναι άνθρωποι που έχουν καταστραφεί. Και τους έδωσα χάρη. Είμαι πολύ υπερήφανος που τους έδωσα χάρη και πιστεύω ότι θα έπρεπε (να αποζημιωθούν) για τη διεφθαρμένη κυβέρνηση», είπε.

Ο Μπλανς, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης τον Απρίλιο, κέρδισε την εύνοια του Τραμπ και των συμμάχων του επειδή άσκησε ποινικές διώξεις στο Southern Poverty Law Center (γνωστή οργάνωση για την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων που επικρίνεται από τους συντηρητικούς) και σε βάρος του πρώην επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, ενός μακροχρόνιου εχθρού του Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος με τον ρυθμό των ενεργειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «πολύ περισσότερο τώρα παρά προηγουμένως». Η προκάτοχος του Μπλανς, η Παμ Μπόντι, απολύθηκε εν μέρει επειδή δεν προχωρούσαν με γοργούς ρυθμούς οι υποθέσεις εναντίον προσώπων που ο Τραμπ θεωρεί πολιτικούς εχθρούς του. Ο Μπλανς συνέχισε τη ριζική αναδιάρθρωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ώστε να ευθυγραμμιστεί με τα προσωπικά και πολιτικά συμφέροντα του Τραμπ, γράφει το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress