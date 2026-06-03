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ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ

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ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ
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Στο 17,17% σκαρφάλωσε το ποσοστό της CVC στη ΔΕΗ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Τι αναφέρει η εισηγμένη.

Στο 17,17% σκαρφάλωσε το ποσοστό της CVC στη ΔΕΗ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ειδικότερα:

α) η ελεγχόμενη εμμέσως από αυτήν οντότητα, Selath Holdings S.à r.l., κατέχει άμεσα 38.200.000 μετοχές της ΔΕH, οι οποίες αντιστοιχούν στο 6,39% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕH, από 10,34% στις 13.12.2024 και

β) η ελεγχόμενη εμμέσως από CVC Capital Partners IX Limited (η οποία ελέγχεται εμμέσως από την CVC plc) Aeolus Holdings S.à r.l. κατέχει άμεσα 64.412.238 μετοχές της ΔΕH, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,78% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕH από 0%, ήτοι συνολικά 102.612.238 μετοχές της ΔΕH που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,17% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕH.

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tags:
ΔΕΗ
ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου)
CVC Capital
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