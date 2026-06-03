Πολιτική | Ελλάδα

Σχοινάς για έξοδο από επιτήρηση: Δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα

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Σχοινάς για έξοδο από επιτήρηση: Δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα
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«Θυμάμαι τα χρόνια που το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα. Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο»

«Η σημερινή επίσημη έξοδος από την επιτήρηση, δικαίωση για τις θυσίες των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Ελλάδα», σημειώνει ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σήμερα υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς.

Αφορμή για την ανάρτηση ήταν η διαπίστωση της Κομισιόν ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον Μακροοικονομικές Ανισορροπίες και η αφαίρεση της χώρας από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.

«Θυμάμαι τα χρόνια που το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη ήταν στον αέρα. Δίπλα στον Γιούνκερ, ζήσαμε ιστορικές στιγμές και δώσαμε μάχες για να μην πέσουμε στην άβυσσο», συμπληρώνει.

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tags:
Μαργαρίτης Σχοινάς
Αγροδιατροφή
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
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